آماده رویارویی با هرگونه ماجراجویی دشمن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از توانمندی‌ها و طرح‌های عملیاتی پایگاه‌های بوشهر، بندرعباس و اصفهان در جمع خلبانان و کارکنان فنی با تاکید بر ضرورت امیدوار بودن به نصرت الهی، رمز تحقق این وعده قطعی الهی را پایداری، استقامت و ایمان داشتن به پیروزی حتمی در برابر دشمن عنوان کرد و گفت: نیروی هوایی در همه صحنه‌ها در دفاع و حراست از مردم و منافع ملی حضور فعال داشته و همواره از آمادگی مطلوب روحی و رزمی برخوردار است.

وی ضمن تقدیر از آمادگی مطلوب رزمی و روحیه خلبانان این پایگاه‌ها بر آمادگی نیروی هوای برای مقابله با دشمن و حفظ و تقویت هوشیاری در مقابل دشمن تاکید کرد و با اشاره به برخورداری نیروی هوایی از جوانان مستعد، باانگیزه، خوش فکر و ورزیده در تخصص‌های مختلف به‌ویژه تخصص‌های پروازی و فنی گفت: شما برای رویارویی با هرگونه ماجراجویی دشمن الگوهای عملی همانند شهید بابایی، شهید دوران و از قهرمانانی همچون امیر برات‌پور بهره‌مند هستید که بدون واهمه از استعداد رزمی دشمن خالق حماسه‌های بی‌بدیل بودند.

فرمانده نیروی هوایی با استناد به آیه‌ای از سوره مبارکه بقره اظهار داشت: وعده حق حتمی است و خداوند متعال وعده داده است اگر با صبر، در مقابل فشار و تهدید دشمن استقامت و مقاومت داشته باشیم قطعاً عِده و عُده کم ما بر عِده و عُده زیاد آنها به اذن خداوند پیروز خواهد شد پس با اراده قوی و مصمم آمادگی لازم را کسب کنید و نسبت به این وعده الهی ایمان داشته باشید.

گفتنی است، امیر سرتیپ نصیرزاده طی سه روز بازدید از پایگاه‌های بوشهر، بندرعباس و اصفهان ضمن بازدید از میزان آمادگی عملیاتی یگان‌های پیش گفته، در برنامه‌های فرهنگی ماه مبارک رمضان از جمله جلسات قرآن کریم و افطاری ساده مساجد پایگاه‌های بوشهر و بندرعباس شرکت کرد.