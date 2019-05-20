جمعیت شهری استان قزوین روبه افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید منوچهر حیاتی ظهر دوشنبه در همایش پنجره جمعیتی، فرصت پیشرفت که به مناسبت روز ملی جمعیت در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت شهری قزوین در سال ۱۴۱۵ از ۷۵ درصد به ۸۶ درصد خواهد رسید.

وی بیان کرد: با توجه به این روند افزایشی باید برای تأمین نیازهای شهری برنامه ریزی مدونی داشته باشیم تا در آینده دچار مشکل نشویم.

حیاتی تصریح کرد: جمعیت استان قزوین یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر است که ۸۱.۵ نفر در هر کیلومتر مربع زندگی می‌کنند که در حال حاضر ۷۵ درصد جمعیت استان شهری و ۲۵ درصد روستایی است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین یادآور شد: ۴ شهرستان استان مهاجر فرست و دو شهرستان البرز و آبیک مهاجر پذیر است.

وی اظهار داشت: شهرستان قزوین با ۵۹۶ هزار نفر جمعیت از نرخ ۸۹ درصد باسوادی برخوردار است و بیشتر مهاجرانش به شهرستان البرز گسیل می‌شوند و میزان بیکاران باسواد آن ۹۸ درصد و بیکار تحصیل کرده آن ۴۲ درصد است.

حیاتی اضافه کرد: شهرستان البرز با ۲۴۲ هزار نفر جمعیت از نرخ باسوادی ۹۲ درصدی برخوردار است و ۲۸ هزار نفر مهاجر را پذیرفته و بیکاران باسواد آن ۹۸ درصد و جمعیت شهری ۹۲ درصد است.

وی گفت: جمعیت شهرستان آبیک ۹۴ هزار نفر با نرخ باسوادی ۸۹ درصدی است که از شهرهای مهاجر پذیر محسوب می‌شود که میزان جمعیت شهری آن به ۶۷ درصد می‌رسد.

حیاتی در ادامه بیان کرد: شهرستان تاکستان با ۱۷۲ هزار نفر جمعیت که ۸۴ درصد آن شهری است از نرخ بیکاران باسواد ۹۶ درصدی برخوردار است و در بویین زهرا با ۱۲۲ هزار نفر جمعیت میزان بیکاران باسواد ۹۵ درصد و در شهرستان آوج نیز با ۴۲ هزار نفر جمعیت با نرخ باسوادی ۷۸ درصدی روبرو هستیم که با مهاجرت منفی ۶۳۰ نفری میزان بیکاران با سواد آن نیز ۹۶ درصد است.

