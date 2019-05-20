روابط عمومی ها باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور ظهر دوشنبه در آئین مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی اظهار داشت: بدون ارتباطات روابط عمومی‌ها در دنیای فعلی تحقق نمی‌یابد و این دو بدون هم معنی پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: دغدغه روابط عمومی‌ها در سازمان‌ها باید برقراری ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و پاسخگوی مطالبات مردم باشد اما متأسفانه روابط عمومی‌ها تنها به مرکز اطلاع رسانی تبدیل شدند و جای پاسخگویی به مطالبات مردم در سازمان خالی است.

شهردار ارومیه تاکید کرد: روابط عمومی‌ها به عنوان گوش شنوا و چشم بینای سازمان در بطن جامعه مشکلات شهروندان را احصاء و به مدیران سازمان انتقال دهند تا در سایه آن توسعه شهر رقم خورد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباطات بین داخل مجموعه بسیار کم رنگ است افزود: این یک خلاء بسیاری جدی است و این مهم یعنی برقراری ارتباط انسانی باید از رسالت‌های اصلی روابط عمومی‌ها باشد و در خواست از مسئولان مربوطه برای پررنگ کردن این مهم در سازمان را دارم.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این آئین با بیان اینکه روابط عمومی قلب تپنده و چشم بینای سازمان است گفت: عرصه روابط عمومی خیلی سخت است و فعالان این حوزه بسیاری از مشکلات را برای بهبود سازمان رفع می‌کنند و این قابل تقدیر است.

محمدرضا علیزاده امام زاده با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها با تعامل هر چه بیشتر با مردم جوابگوی مطالبات شهروندان باشند افزود: انسان خود نیازمند ارتباط است و برای این ارتباط گروه تشکیل می‌شود و در این گروه مبادله اطلاعات از شبکه اجتماعی کوچک تا وسیع شکل می‌گیرد.

وی گفت: با توجه به افزایش دنیای اطلاعات و در این راستا نقش فن آوری اطلاعات در عرصه روابط عمومی بسیار پر رنگ است و در این خصوص متخصصان فناوری اطلاعات تأمین کننده کانال‌های لازم برای ارسال پیام‌های روابط عمومی به همگان است.