نیکوکاران ابرکوهی ۸۵۴ میلیون تومان به جشن رمضان کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، سید جلال حسینی با اشاره به تأثیر کمک‌های خیرخواهانه مردم نوع‌دوست شهرستان ابرکوه در رفع نیازهای محرومان اظهار داشت: خیران ابرکوهی در مراسم جشن رمضان سال جاری ۸۵۴ میلیون تومان به‌صورت نقدی و غیر نقدی به نیازمندان کمک کردند.

وی بابیان اینکه ۲۰۰ نیکوکار ابرکوهی در جشن رمضان به یاری نیازمندان شتافتند، افزود: ۳۲۹ میلیون تومان از کمک‌های اهدایی مردم نیکوکار در جشن رمضان به‌صورت نقدی، ۳۳۶ میلیون تومان غیر نقدی، ۱۶۳ میلیون تومان در قالب سبد کالا (پویش مردمی نذر من) و ۲۶ میلیون تومان نیز تعهدات نیکوکاران به این مراسم معنوی بود.

به گزارش مهر، جشن رمضان امسال به همت کمیته امداد و با مشارکت و همکاری خیران و رسانه ملی در شهرستان‌های مختلف استان یزد در حال برگزاری است و این حرکت خیرخواهانه برکات بسیاری برای مددجویان تحت حمایت این نهاد و اقشار نیازمند داشته است.