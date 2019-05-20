اولین اقدام دریایی ارتش «خلیفه حفتر» علیه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع وابسته به ارتش خلیفه حفتر از اقداماتی که در بنادر غرب لیبی به منظور ممانعت از ورود سلاح و کمک نظامی به دولت وفاق ملی لیبی انجام داده اند، خبر دادند.

در بیانیه ارتش حفتر آمده است: بر اساس دستور خلیفه حفتر در قطع کمک به شبه نظامیان در غرب لیبی، نیروی دریایی ارتش به حالت آماده باش درآمده و اقداماتی برای ممانعت از ورود سلاح به غرب لیبی انجام می‌دهد و هر که به بنادر غرب لیبی نزدیک شود به ویژه ترکیه را هدف قرار می‌دهد.

از سوی دیگر خالد المحجوب از دیگر مقامات نظامی ارتش حفتر اعلام کرد که نیروی دریایی ژنرال حفتر به دقت همه تحرکات در دریا را زیر نظر دارد.

وی افزود: همه دنیا شاهد دخالت رسمی ترکیه در لیبی بودند و این مفهومش این است که ترکیه طرف رسمی در درگیری‌ها شده است. موضوع فقط به ارسال تجهیزات از طریق بنادر غرب برای شبه نظامیان خلاصه نمی‌شود بلکه سلاح و مهمات و تجهیزات از طریق هوایی هم از سوی کشورهای حامی شبه نظامیان ارسال می‌شود.