براي ستار كميته انضباطي تشكيل نمي شود

كامران منزوي سخنگوي باشگاه استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: هدف ما درباشگاه استقلال اصلاح وحذف مسايل حاشيه اي است ودرمورد مشكل همداني هرتصميمي كه ازجانب قلعه نويي وحاجيلواتخاذ شود با حمايت قاطع مديران باشگاه همراه خواهد بود.

وي افزود: باتوجه به اينكه باشگاه داراي كميته انضباطي است، اما دراين مورد خاص تصميم گيري با اين دوخواهد بود وما منتظر تصميم گيري آنهاهستيم.

وي درمورد سفرآلمان استقلال افزود: دراين زمينه مشكل خاصي وجود ندارد وتيم درموعد مقررراهي آلمان خواهد شد.