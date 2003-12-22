براي ستار كميته انضباطي تشكيل نمي شود

كامران منزوي سخنگوي باشگاه استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: هدف ما درباشگاه استقلال اصلاح وحذف مسايل حاشيه اي است ودرمورد مشكل همداني هرتصميمي كه ازجانب قلعه نويي وحاجيلواتخاذ شود با حمايت قاطع مديران باشگاه همراه خواهد بود.
وي افزود: باتوجه به اينكه باشگاه داراي كميته انضباطي است، اما دراين مورد خاص تصميم گيري با اين دوخواهد بود وما منتظر تصميم گيري آنهاهستيم.
وي درمورد سفرآلمان استقلال افزود: دراين زمينه مشكل خاصي وجود ندارد وتيم درموعد مقررراهي آلمان خواهد شد.
درخصوص مشكلي كه بين ستار همداني و باشگاه استقلال پيش آمده امير قلعه نويي واصغرحاجيلو تصميم گيري خواهند كرد.
كامران منزوي سخنگوي باشگاه استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: هدف ما درباشگاه استقلال اصلاح وحذف مسايل حاشيه اي است ودرمورد مشكل همداني هرتصميمي كه ازجانب قلعه نويي وحاجيلواتخاذ شود با حمايت قاطع مديران باشگاه همراه خواهد بود.
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