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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۳۸

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان خبر داد:

اجرای طرح با سوادی زنان و دختران روستایی و عشایری در گیلان

اجرای طرح با سوادی زنان و دختران روستایی و عشایری در گیلان

رشت- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از اجرای طرح با سوادی زنان و دختران روستایی و عشایری چهار شهرستان این استان خبر داد و گفت: امسال ۳۰۰ زن و دختر روستایی و عشایری گیلان در این طرح شرکت می کنند.

نادر جهان آرای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال ۸ هزار و ۲۴۳ نفر در دوره‌های سوادآموزی شرکت می‌کنند، اظهار کرد: در سال گذشته هشت هزار و ۹۶۸ نفر بی سواد و کم سواد در دوره‌های سواد آموزی گیلان ثبت نام کرده بودند.

وی با بیان اینکه گیلان رتبه چهارم سواد آموزی کشور را دارد، گفت: امسال شاهد اجرای جشنواره الگوهای برتر تدریس ویژه آموزش دهندگان و همچنین طرح باسوادی زنان و دختران روستایی و عشایری در استان گیلان خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه این طرح برای ۳۰۰ سواد آموز شهرستان‌های آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال اجرا می‌شود، افزود: ۴۵ آموزش دهنده در اجرای این طرح مشارکت دارند.

کد مطلب 4622258

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