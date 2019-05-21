اجرای طرح با سوادی زنان و دختران روستایی و عشایری در گیلان

نادر جهان آرای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال ۸ هزار و ۲۴۳ نفر در دوره‌های سوادآموزی شرکت می‌کنند، اظهار کرد: در سال گذشته هشت هزار و ۹۶۸ نفر بی سواد و کم سواد در دوره‌های سواد آموزی گیلان ثبت نام کرده بودند.

وی با بیان اینکه گیلان رتبه چهارم سواد آموزی کشور را دارد، گفت: امسال شاهد اجرای جشنواره الگوهای برتر تدریس ویژه آموزش دهندگان و همچنین طرح باسوادی زنان و دختران روستایی و عشایری در استان گیلان خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه این طرح برای ۳۰۰ سواد آموز شهرستان‌های آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال اجرا می‌شود، افزود: ۴۵ آموزش دهنده در اجرای این طرح مشارکت دارند.