رایزنی «سعد الحریری» با هیأت حماس در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان با یک هیأت از سوی دفتر جنبش حماس در بیروت دیدار کرد.

در این دیدار «عزت الرشق» و «اسامه حمدان» از اعضای دفتر سیاسی حماس، «علی برکه» و «احمد عبدالهادی» نماینده سابق و کنونی حماس در لبنان و «حسن منیمنه» رئیس کمیته گفت و گوی لبنانی- فلسطینی حضور داشتند.

الرشق در پایان این دیدار اعلام کرد که ما همیشه مشتاق دیدار با مقام های لبنانی برای گفت و گو و تبادل نظر درباره مسائل فلسطین و مشورت در امور مختلف بویژه در شرایطی کنونی و دشوار منطقه هستیم.

عضو دفتر سیاسی حماس افزود، گفت و گو درباره آخرین وضعیت بین مقاومت و رژیم صهیونیستی و اعمال معادلات جدید و ایجاد تعادل در عرصه اختلاف میان مقاومت و دشمن صهیونیستی از جمله محورهای دیدار با حریری بود.

الرشق با اشاره به این که رایزنی در ارتباط با معامله قرن از دیگر محورهای این دیدار بود، افزود، ما همواره به دنبال متحد کردن مواضع گروه های فلسطینی برای رد این معامله هستیم.