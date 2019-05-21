پیشنهاد خرید و واردات اتوبوس های دست دوم به شرکت های خصوصی

محمد علی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که متأسفانه معاونت حمل و نقل به هیچکدام از مصوبات شورا و کمیسیون اهمیتی نمی‌دهد، گفت: به تازگی معاونت طی تماسی با شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی درخواستی مبنی بر ارائه پیشنهاد جهت خرید و واردات اتوبوس دست دوم را مطرح می‌کند، گویا هیچکدام از تذکرات اعضا و حتی ریاست شورا تأثیری بر اقدامات از این قبیل معاونت ندارد.

وی ادامه داد: چطور می‌شود که شورا نقشه راهبردی شهرداری طی پنج سال آتی را در قالب برنامه پنج ساله سوم ترسیم می‌کند، اما معاونت حمل و نقل شهرداری به صورت خودسرانه در جهتی عکس تصمیمات شورا اقدام می‌کند.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به این که تبعات اینگونه تصمیمات در کارنامه مجموعه شهرداری و شورای پنجم نوشته خواهد شد، گفت: واردات اتوبوس دست دوم یک مسیر باطل و اسراف منابع مالی شهر و شهروندان است. مگر غیر از اینست که در برنامه سوم شهرداری مکلف شده تا نسبت به خرید و برقی کردن ناوگان اتوبوسرانی اقدام کند.

کرونی ادامه داد: متأسفانه با رویکرد فعلی معاونت حمل و نقل و امتناع از تعامل و هماهنگی با شورا و کمیسیون تخصصی روز به روز شاهد به تأخیر افتادن تحقق اهداف ترسیم شده در حوزه حمل و نقل شهر تهران خواهیم بود.

به گفته وی طبیعی است که با عدم تحقق منابع درآمدی پایدار حوزه حمل و نقل همچون پارک حاشیه‌ای و طرح ترافیک باید شاهد کارهایی از قبیل خرید اتوبوس دست دوم باشیم، بعد از حدود ۲ سال از گذشت دوره جدید مدیریت شهری تازه به فکر تأمین ناوگان آن هم از نوع مستعمل افتاده‌اند درحالیکه کمیسیون حمل و نقل شورا در ابتدای دوره پنجم راهکارهایی جهت برقی کردن ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و همچنین موتور برقی ارائه کرده بود که به علت اهمال و بی توجهی معاونت تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.