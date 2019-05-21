آخرین وضعیت طرح ترافیک خبرنگاران/ هنوز برای کسی پیامک ارسال نشده

فرهاد خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود پرونده طرح ترافیک خبرنگاران بسته شده اما هنوز پیامکی برای اهالی رسانه ارسال نشده است، اظهار داشت: اصل این خبر درست نیست. این هفته بررسی پرونده‌های اهالی رسانه برای گرفتن طرح ترافیک تمام می‌شود و ما تلاش می‌کنیم وقفه‌ای بین اعتبار طرح ترافیک سال ۹۷ و ارائه کارت‌های طرح ترافیک سال ۹۸ ایجاد نشود و زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

وی تأکید کرد: در جلسه امروز کارگروه بررسی مدارک، نحوه اطلاع‌رسانی به خبرنگارانی که مشمول گرفتن طرح ترافیک می‌شوند، مشخص می‌شود. سال گذشته از طریق پیامک، این اطلاع‌رسانی انجام شد اما هنوز برای امسال تصمیمی نگرفتیم و هیچ پیامکی تاکنون به کسی ارسال نشده است.

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح ترافیک افزود: آرم‌های طرح ترافیک به رسانه تعلق نمی‌گیرد بلکه متعلق به خبرنگاران است اما در رسانه‌هایی که متقاضیان بیش از سهمیه تعیین شده هستند، مسئولیت توزیع با مدیران مسئول است تا اولویت‌ها را با توجه به اشرافی که بر فعالیت خبرنگاران دارند، توزیع کنند.

خوانساری تصریح کرد: این آرم‌ها به خبرنگارانی که فعالیتشان به عنوان خبرنگار محرز شده، تعلق می‌گیرد و طبیعی است که مسئولیت انتخاب آن، با مدیران رسانه باشد زیرا هرکس صلاح مملکت خودش را بهتر می‌داند.