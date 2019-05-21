تب کریمه کنگو در یزد قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفریزاده، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در هفته جاری یک بانوی ۱۹ ساله که به طور موقت ساکن ابرکوه و اصالتاً اهل سیستان و بلوچستان است، بر اثر بیماری تب کریمه کنگو جان خود را از دست داد.
وی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده و دریافت اطلاعات لازم از بیمار و خانواده وی، مشخص شد این زن که به احتمال بسیار زیاد در زابل در معرض گزش کنه قرار گرفته است، پس از مراجعه به محل زندگی خود با علائم بیماری مواجه شده است.
جعفریزاده خاطرنشان کرد: وی مراحل درمانی خود را در ابرکوه آغاز کرده و سپس به بیمارستان شهید صدوقی منتقل شده و در مراحل تشخیص، دچار مرگ ناگهانی شده است.
وی بیان کرد: آزمایشهای لازم از وی انجام و مشخص شد که علت بیماری و فوت وی، تب کریمه کنگو است.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان یزد ادامه داد: شخص متوفی، اهل زابل است و به دلیل شغل همسر خود، چند روز در ماه را در شهرستان ابرکوه ساکن است و شواهد حاکی از آن است که کانون بیماری در زابل وجود داشته و دامنگیر وی شده است.
به گزارش مهر، تب کریمه کنگو یک بیماری حاد تبدار و خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل میشود.
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