به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد باقر نوبخت در یکصد و سی امین جلسه نهاد تعامل اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۴ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سوی دولت پرداخت شده است و از این رقم حدود ۲۱ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده و در حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم از طریق اسناد خزانه پرداخت شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با توجه به تعامل سازنده میان سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای هماهنگی، جلسات مشترک برای بررسی تفاوت نرخ تنزیل اسناد و نرخ حفظ قدرت خرید و توافق در زمینه یاد شده باید استمرار داشته باشد.

نوبخت گفت: حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بخش غیر دولتی را از طریق اسناد تسویه و به وسیله تهاتر پرداخت کرده ایم.

وی تصریح کرد که رشد بودجه جاری سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۳ درصد است، اما در بودجه عمرانی این افزایش ۳۰ درصد بوده است.

به گفته وی تاکنون ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بدون حتی یک روز تأخیر باز پرداخت شده است و باقی مانده آن نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ تادیه خواهد شد.

در این جلسه سید جواد قانع فر رئیس امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از پیش نویس دستورالعمل نحوه جبران نوسان‌های نرخ ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل ارائه کرد و اظهار داشت: به استناد مصوبه جلسه ۱۲۹ نهاد تعامل، ۱۴ جلسه مشترک میان نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای با امور نظام فنی و اجرایی در مورد دستورالعمل یاد شده تشکیل شده و در مورد پیش نویس تسلیم شده به شورای عالی فنی هم توافق به عمل آمده است.

همچنین انصاری رئیس هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، گزارشی از موانع موجود در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و پیشنهادهای رفع آنها ارائه کرد و گفت: با توجه به نظر آقای نوبخت، مقرر شد که این گزارش به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم ارائه شود.