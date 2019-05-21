به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد دیشب در مراسم اختتامیه مجمع عمومی سالانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، تاکید کرد: به رغم تهدیدات و ایجاد شرایط سخت و ویژه، بنادر کشور همچنان پر ترافیک هستند که نشان می‌دهد چرخ کشتیرانی و بنادر در جریان است و این ظرفیت می‌تواند تسهیل کننده اهداف اقتصادی کشور باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه بندر چابهار می‌تواند آینده حمل و نقل دریایی کشور باشد، گفت: در حالی که سال گذشته اکثر بنادر کاهش عملکرد داشته اند، بندر چابهار به تنهایی رشد ۵۰ درصد را تجربه کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنانش در مجمع انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته خاطر نشان کرد: با این انجمن جلسات مفصل به صورت فصلی و دوره‌ای داشته ایم و نتایج این جلسه بسیار مفید بوده به طوری که مشکلات مربوط به بخش بیمه و مالیات شرکت‌های کشتیرانی برطرف شد.

راستاد تاکید کرد: مشکلات مربوط به بخش بیمه از حوزه حقوقی برطرف شده و به بخش فنی رسیده که امیدواریم به طور کامل تا چند وقت آینده حل شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های نقل و انتقال ارز کشتی‌های خارجی در چنین شرایطی دشوار است، افزود: هزینه ارزی این کشتی‌ها را ۵ درصد در نظر گرفته ایم و این درخواست در جلسات هیأت عامل تصویب شده و امیدواریم در حداقل زمان به مرحله اجرایی برسد.

به گفته راستاد، طبق رایزنی‌های که انجام شد، هم اکنون انجمن کشتیرانی به عنوان عضو در تمامی جلسات مربوط به حوزه حمل و نقل شرکت دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به روند انجام طرح‌های توسعه‌ای در بنادر اشاره کرد و گفت: توسعه ترمینال شماره ۳ کانتینری بندر شهید رجایی با قوت و قدرت در حال اجرا است و انتظار داریم فاز اول آن تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان تجهیز و تکمیل ترمینال شماره ۲ کانتینری بندر شهید رجایی، گفت: کماکان سیاست سازمان بنادر بر پایه ایجاد ظرفیت و ساخت زیر بناهای بندری توسط دولت و ساخت و توسعه روبناها و خرید تجهیزات توسط بخش خصوصی است.

راستاد خاطرنشان کرد: اولویت سازمان بنادر، سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی است و برای حفظ فعالیت و اشتغال در این بخش می‌تواند برای سهم خود تعدیل هم داشته باشد.

وی با اعلام اینکه طی دو ماه آینده ۱۲ دستگاه آر تی جی به مجموعه امکانات بندری شهید رجایی اضافه می‌شود، تصریح کرد: با رویکرد و برنامه‌های زمان بندی شده در سازمان بنادر، کلیه طرح‌های توسعه بنادر بدون توفقی در حال اجرا است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: با همکاری بخش خصوصی تمامی سرمایه گذاری‌ها در حال انجام است و ما توسعه پسکرانه‌های بندری را در دستور کار داریم؛ به طوری که ۲۴۰۰ هکتار از اراضی پسکرانه را در اختیار خدمات لجستیکی اقتصادی قرار داده ایم.