آشنایی دانشجویان علوم پزشکی با «فقه و حدیث» در مدرسه تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس تابستانی سال ۱۳۹۸ در سه عنوان «سلامت معنوی»، «سلامت در احادیث» و «فقه سلامت» با حضور دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم از تاریخ ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۹۸ برگزار می‌شود.

با توجه به همزمانی دوره‌ها، هر داوطلب تنها در یکی از مدارس فوق، مجاز به ثبت نام خواهد بود.

ثبت نام به صورت حضوری است و دانشجویان علاقه مند می‌توانند تا تاریخ ۲۰ خرداد به دفتر مرکز تحقیقات مطالعات بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم پزشکی واقع در پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کنند.

این دوره در شهر قم برگزار می‌شود و اسکان و پذیرایی دانشجویان شرکت کننده بر عهده دانشگاه علوم پزشکی قم و سایر هزینه‌ها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

افتتاحیه صبح روز یکشنبه ۳۰ تیر برگزار می‌شود و پس از برگزاری کلاس‌ها اختتامیه در روز چهارشنبه ۲ مرداد برگزار خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، کلاس‌های اختصاصی هر یک از دوره‌های فوق در ساعات قبل از ظهر (۸ تا ۱۳) برگزار شده و بعدازظهرها به برنامه‌های جنبی، شامل زیارت، بازدید، دیدار با علما و فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی اختصاص خواهد داشت.

هدف کلی این دوره آشنایی با مفاهیم، مبانی و کاربرد سلامت معنوی و اهداف ویژه آن آشنایی با مفاهیم و ابعاد سلامت و سلامت کل‌نگر، آشنایی با انسان شناسی، آشنایی با مفهوم سلامت معنوی، آشنایی با پژوهش‌های جهانی در حیطه سلامت معنوی و آشنایی با مفهوم مراقبت معنوی است.

همچنین هدف دیگر این دوره آشنایی با مبانی فهم متون احادیث مرتبط با سلامت و اهداف ویژه آن آشنایی با حدیث و مفاهیم مرتبط با آن، آشنایی با منابع حدیثی، آشنایی با اهمیت و ضرورت و کلیات نحوه اعتباریابی احادیث، آشنایی با برخی از منابع حدیثی در زمینه سلامت و آشنایی با شیوه‌ها و مهارت‌های بهره‌گیری از منابع حدیثی است.

از دیگر اهداف این دوره آشنایی با قواعد و احکام فقه پزشکی است که اهداف ویژه آن آشنایی با قواعد فقه پزشکی، آشنایی با کلیات احکام قتل ترحمی، آشنایی با کلیات احکام معاینه و درمان، آشنایی با کلیات احکام بیماران مبتلا به مرگ مغزی، آشنایی با کلیات احکام پیوند اعضا و آشنایی با کلیات احکام درمان ناباروری است.