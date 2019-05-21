آزادی ۱۳۱ محکوم مهریه در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی در جشن گلریزان شهرستان زنجان ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، افزود: هم‌اکنون ۱۵۹ زندانی جرایم غیرعمد مالی چشم‌انتظار کمک‌های خیران هستند و این روزها فرصتی است برای شاد کردن دل خانواده‌هایی که در معرض آسیب هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد زندانی ۱۴۷ نفر سرپرست خانوار هستند، تاکید کرد: این آمار بالایی است و نشان از اهمیت آزادی و بازگشت آن‌ها به آغوش خانواده دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: در پی اعتراض مراجع عالیقدر جهان تشیع به موضوع زندانی شدن محکومان مهریه، ۱۳۱ نفر از محکومان مهریه در زنجان با حکم قضائی آزاد شدند و چهار نفر مابقی در بند مانده نیز تا آخر هفته آزاد خواهند شد.

صادقی‌نیارکی اظهار کرد: کل بدهی محکومان جرایم غیرعمد فعلی در استان ۴۲ میلیارد تومان است که با کمک خیران، ستاد دیه استان و کشور امیدواریم تا پایان تابستان همه این مددجویان نیز به جمع خانواده بپیوندند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در آزادی مددجویان، گفت: سال گذشته در مجموع ۸۳ نفر از طرف برنامه ماه عسل و ۱۷۶ نفر نیز از طرف ستاد دیه و جشن‌های گلریزان استانی آزاد شدند.

رئیس شورای قضائی استان زنجان تصریح کرد: در همین مدت ۲۲ میلیارد تومان بدهی محکومان پرداخت شد که از این میزان ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گذشت شاکیان پرونده و یک میلیارد تومان آورده محکومان بوده است.

صادقی‌نیارکی اظهار کرد: همچنین از این میزان سه میلیارد تومان تسهیلات بانکی و بیش از یک میلیارد تومان نیز کمک مردم به آزادی زندانیان ثبت شده است.