تایید صلاحیت ۶آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودرو در همدان

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروانه تأیید صلاحیت ششمین آزمایشگاه آزمون هیدرواستاتیک مخازن CNG خودرو در شهرستان رزن بر اساس استاندارد ملی ایران صادر شد.

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۶ آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها در استان همدان فعال است، اظهار داشت: از این تعداد ۳ آزمایشگاه در شهر همدان، یک آزمایشگاه در شهرستان ملایر، یک آزمایشگاه در شهرستان نهاوند و به تازگی یک آزمایشگاه در شهرستان رزن فعالیت دارند.

مددی با اشاره به اینکه به منظور ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از انفجار سیلندر، تست هیدرواستاتیک و معاینه فنی سیلندرهای تحت فشار و مخازن CNG، بر اساس استاندارد ملی ایران الزامی است، عنوان کرد: تست ادواری سیلندرها، برای مخازن CNG هر ۳ سال یک بار باید صورت گیرد.

وی گفت: با الزام تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها می‌توان از حوادث جبران ناپذیر مالی و جانی جلوگیری کرد.

مدیرکل استاندارد استان همدان بیان داشت: با توجه به اجباری بودن تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها، مراکز معاینه فنی در زمان صدور مجوز معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز، ملزم به اخذ تائیدیه آزمایشگاه‌های تست هیدرواستاتیک مخازن CNG تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه‌های همکار سازمان به صور مرتب تحت نظارت و پایش هستند، افزود: این آزمایشگاه‌ها در صورت تأمین شرایط کیفی، در مقاطع زمانی ۲ ساله تمدید اعتبار می‌شوند.

مدیرکل استاندارد همدان با بیان اینکه دستیابی به چشم انداز ۲۰ ساله کشور مستلزم توسعه کار آفرینی در ایران اسلامی است، یادآور شد: با تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها در استان، به طور متوسط در هر آزمایشگاه مستقیماً تعداد ۵ نفر از افراد فارغ التحصیل دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند.