عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با مهر خبر داد : دستور آیت الله شاهرودی برای آزادی فرهنگیان بازداشت شده / فرهنگیان بازداشت شده امروز آزاد می شوند

اکبر اعلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : پس از اینکه خبر بازداشت برخی معلمان تجمع کننده در روز پنجشنبه منتشر شد، پیگیری های لازم برای آزادی معلمان صورت گرفت. در این راستا مذاکراتی با نماینده آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در مجلس و برخی دست اندرکاران قوه قضاییه صورت گرفت.

وی اضافه کرد : با توجه به اینکه آیت الله شاهرودی و مرتضوی دادستان در مشهد مقدس بسر می بردند پیگیری های لازم در این زمینه از سوی نماینده آیت الله شاهرودی ادامه یافت.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : حجت الاسلام فتحعلی زاده نماینده آیت الله شاهرودی در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با تماس با اینجانب از جانب آیت الله شاهرودی اعلام کرد که فرهنگیان بازدداشت شده امروز آزاد می شوند. ضمن این که حجت الاسلام فتحعلی زاده گفت، آیت الله شاهرودی به مرتضوی تاکید کرده است، حضور در اجتماعات قانونی و بیان اعتراضات به روش مدنی از حقوق شهروندی و از مظاهر دموکراسی است لذا فرهنگیان نباید در بازدداشت بمانند.