زمان کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ عقب نمی افتد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش درباره زمان کنکور سراسری سال ۹۸ اطلاعیهای صادر کرد.
سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه اعلام کرد: «ضمن ابراز تأسف و اعلام همدردی با هموطنان عزیز که در اثر جاری شدن سیل اخیر در بخشهایی از شهرها و استانهای کشور دچار آسیب شده اند به اطلاع عموم داوطلبان میرساند تعویق زمان برگزاری آزمون با توجه به بررسیهای انجام گرفته در شورای سنجش و پذیرش دانشجو و دلایل مشروحه ذیل امکان پذیر نیست.
آزمون سراسری دارای یک فرآیند طولانی مدت بوده که بخش کوچکی از آن نرم افزاری و بخش اعظم آن عملیات فیزیکی و میدانی (مستلزم حضور داوطلبان واجد شرایط) است.
به عنوان مثال بعد از برگزاری آزمون حدود بیست روز برای جمعآوری پاسخنامهها از کل کشور، تصحیح اوراق، استخراج نتایج و اعلام نتایج اولیه زمان لازم است که در دهه اول مرداد معمولاً این نتایج اعلام میشود، پس از آن فرآیند انتخاب رشته آغاز میشود که این فرایند نیز بیست روز به طول میانجامد.
بعد از این مرحله لازم است فهرست اسامی متقاضیان دانشگاه فرهنگیان و یا سایر رشتههای خاص که دارای مصاحبه و گزینش هستند استخراج و اعلام شود.
همچنین برگزاری و تصحیح اوراق آزمون عملی برخی از رشتههای دانشگاهی از قبیل نقاشی، ارتباط تصویری، موسیقی و … باید انجام پذیرد که این امور نیز ۲۰ تا ۲۵ روز زمان میبرد و با طی این فرایند، نتایج نهایی هر ساله پایان شهریورماه اعلام میشود که در این شرایط نیز همواره شروع ترم تحصیلی دانشجویان جدیدالورود با تأخیر حداقل یک تا دو هفتهای مواجه است.
لذا در صورت تعویق به هر میزان در زمان برگزاری، در مقایسه با برنامه زمانی فعلی، اعلام نتایج نیز با همان میزان با تأخیر مواجه و شروع تحصیل این دانشجویان را در ترم اول با مشکل روبرو و مسائل و مشکلات غیرقابل جبران در مدیریت آموزشی خدمات دانشجویی و… برای دانشگاهها ایجاد خواهد کرد.
تغییر زمان برگزاری آزمون سراسری با توجه به فشردگی آزمونها در تابستان باعث تغییر در سایر آزمونها از قبیل کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، آزمون فنی و حرفهای و … که قرار است در مرداد و شهریورماه برگزار شود که قطعاً این تغییرات آشفتگی و مشکلات زیادی را برای سازمان، دانشگاهها و داوطلبان این آزمونها به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اینکه برنامه زمانی آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از یکسال قبل اطلاع رسانی شده و داوطلبان با توجه به وضعیت زندگی، شغل و تحصیل خود برنامه ریزی کرده اند تغییر آزمون باعث اعتراضهای اکثریت داوطلبان خواهد شد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور پیگیر جدی ارائه تسهیلات لازم برای داوطلبان آسیب دیده مستقیم از حوادث اخیر از مراکز ذیصلاح است که به محض حصول نتیجه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ درخواست میشود جهت کسب هرگونه خبر و اطلاعات لازم در زمینه برگزاری آزمون سراسری صرفاً به اطلاعیههای سازمان سنجش آموزش کشور که از طریق سایت این سازمان و هفته نامه پیک سنجش انتشار مییابد مراجعه کنند.
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