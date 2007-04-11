هفته نجوم با شعار "صلح و نجوم" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز نجوم سال 1386 در ایران، جمعه 31 فروردین و هفته نجوم از 25 تا 31 فروردین است. توسط شاخه آماتوری نجوم تمامی روزهای هفته نجوم در ایران با نام محمد خوارزمی، ابوریحان بیرونی، ابوالوفا بوزجانی، عبد الرحمان صوفی، حکیم عمر خیام نیشابوری، خواجه نصیرالدین طوسی، غیاث الدین جمشید کاشانی مزین شده است.

در ایران از سال 1380 روز نجوم برگزار می شود و شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران هماهنگی برگزاری روز نجوم در ایران را به عهده دارد.

اتحادیه نجوم (Astronomical League) هماهنگ‌ کننده برنامه‌ های روز جهانی نجوم، زمان برگزاری روز نجوم سال 2007 را شنبه 21 آوریل اعلام کرده است. طبق دستور العمل اتحادیه نجوم با توجه به‌ تعطیلی روز جمعه در ایران و نیز با هدف جذب خانواده‌ ها و عموم این روز همواره یک روز قبل در ایران برگزار می‌شود.

بدین ترتیب جمعه 31 فروردین ماه 1386 روز نجوم در سال 1386 است. شامگاه این روز به ‌یاد ماندنی سیاره درخشان زهره، درحالی که در ارتفاع زیادی از افق به ‌کشیدگی شرقی نزدیک می‌شود، به‌ ملاقات هلال ماه می‌رود. زهره و ماه در آن هنگام در جمع ستاره‌ های ثور و خوشه پروین می‌درخشند.