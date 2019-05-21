به گزارش خبرگزاری مهر، سید عقیل مرتضوی با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب در حاشیه رودخانه شیرین دره و اترک در فروردین ماه امسال، اظهار کرد: بخش عمده این خسارات به علت رعایت نکردن حد حریم و بستر رودخانه توسط برخی کشاورزان است.
مرتضوی افزود: دبی ۲۵ ساله رودخانه شیرین دره بر اساس بررسی انجام شده ۲۵۰ متر مکعب بر ثانیه است و این شرکت نیز حدود بستر رودخانه شیرین دره را بر اساس این دبی تعیین و به مالکان حاشیه رودخانه اعلام کرده است.
وی با اشاره به عدم رعایت حد بستر رودخانه توسط برخی از کشاورزان گفت: با توجه به دبی آب رهاسازی شده از سد شیرین دره برای مدیریت سیلابهای اخیر و تجمیع آب رهاسازی شده با ورودی رودخانهها، در صورتی که خسارتی متوجه کشاورزان شده به دلیل تصرف بستر و حریم رودخانه توسط این گروه از کشاورزان علیرغم اخطارهای مکرر بوده است.
سرپرست شرکت آب منطقهای خراسان شمالی، عدم وجود آبخوان زیرزمینی، عدم وجود اراضی مسطح برای تغذیه سیلاب به منظور تقویت آبهای زیرزمینی منطقه و همچنین عدم اجرای سدهای مطالعه شده قبلی را از عمده دلایل عدم امکان استفاده بهینه از سیلابهای رها شده از سد شیرین دره ذکر کرد.
مرتضوی همچنین به عدم امکان انتقال سیلاب به خطوط انتقال آب کشاورزی اشاره کرد و افزود: هدایت سیلاب به خط انتقال کشاورزی با توجه به حجم بالای رسوبات سیلاب، طبعاً مشکلات فنی متعددی را برای خط انتقال ایجاد میکند و به فرض ذخیره سازی آب غیر سیلابی در لولهها در مجموع نیز حجم آب زیادی در خط انتقال ذخیره نخواهد شد.
وی بیان کرد: رها سازی آب سد شیرین دره و سایر سدهای استان با هدف ظرفیت سازی برای مهار و کنترل سیلابهای احتمالی پس از هماهنگی با مسئولان محلی و در نظر گرفتن مسیر جایگزین در زمان رها سازی سدها انجام گرفته است.
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