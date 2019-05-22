به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان رشید قربانی در اولین نشست شورای توسعه و ترویج اقامه نماز استان کردستان با اشاره به اهمیت نماز از منظر قرآن و احادیث و اولویت نماز در دستورات خداوندی، اظهار داشت: در نزول قرآن کریم و کلام الهی، آیات مربوط به نماز در اولویت بوده و اینها نشانگر جایگاه نماز در میان فرایض الهی است.

وی با تاکید بر اینکه باید تمام تلاش ما در راستای توسعه فرهنگ اقامه نماز و انس دانش آموزان با قرآن معطوف شود، افزود: اگر دانش آموزان با نماز مأنوس شوند، همین اقامه نماز در زندگی آنان تأثیر می‌گذارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: اگر دانش آموزان با معارف قرآنی آشنا و برای اقامه نماز ترغیب شوند، اقامه نماز موجب تعالی روح آنان و تربیت انسان بالنده می‌شود.

قربانی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در اجلاسیه نماز، تاکید وزیر به موضوع نماز و اهتمام دست‌اندرکاران امر، یادآور شد: اگر برنامه‌های نماز در مدارس نهادینه شود در تربیت دینی دانش آموزان تأثیر خواهد گذاشت و منجر به اقدامات مثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از دستور کارهای شورای آموزش و پرورش استان با حضور مسئولان امر به موضوع اقامه نماز اختصاص خواهد یافت، بیان کرد: باید یکی از اقدامات شورای توسعه و ترویج اقامه نماز، احداث نماز خانه در مدارس پر جمعیت و جلب مشارکت خیرین و اولیای گرامی در راستا باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان برنامه‌ریزی برای اقامه نماز جماعت در مدارس با حضور ائمه جماعت ادارات به صورت هفته‌ای دو روز علاوه بر حضور ائمه جماعات روحانی مدارس و توانمند سازی امامان جماعت را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی شورا عنوان کرد.