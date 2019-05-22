صادرات برق به اقلیم کردستان عراق بصورت جدی دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگی فعالیتهای برق منطقهای که با حضور مدیرعامل و مدیران بخشهای گوناگون شرکت برق منطقهای در کردستان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مزیتهای این استان هم مرز بودن با کشور عراق برای رونق صادرات است.
وی افزود: با توجه به پست و خطوط انتقال سنگین برق که در مریوان احداث شده است ضروری است صادرات برق که برای کشور ارزآور هست مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار کردستان ادامه داد: در سفر آتی استاندار سلیمانیه به استان کردستان در این خصوص رایزنی خواهیم کرد تا بتوانیم با صادرات انرژی برق به این کشور زمینههای درآمد ارزی را فراهم کنیم.
مرادنیا در ادامه سخنان خود خواستار ایجاد پست برق مورد نیاز شهرک صنعتی سرنجیانه سنندج شد و یادآور شد: با توجه به اینکه فاز اول این شهرک صنعتی را در سفر رئیس جمهور به استان افتتاح میکنیم لازم است تأمین برق آن در سریعترین زمان انجام شود.
وی بیان کرد: از شرکت برق منطقهای میخواهیم تا پایان سال جاری پست ۲۳۰ کامیاران را نیز که در سفر وزیر نیرو کلنگ زنی شد به بهره برداری برساند.
استاندار کردستان گفت: امیدواریم با اجرایی شدن طرحهای مهم صنعتی و کشاورزی در کردستان، استان بتواند سهم بیشتری از برق موجود در شبکه توزیع را به خود اختصاص دهد.
در جریان برگزاری این نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کردستان نیز گزارشی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در راستای فعالیتهای این شرکت در سطح استان را ارائه کرد.
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