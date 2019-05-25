سرپناه؛ کلیدواژه مغفول مدیران پس از سیل/ انتظار مردم به سرآمد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: شروعی تلخ در آغاز سال ۹۸ بر گلستان، رنگین کمان اقوام رقم خورد و سیلی به تدریج از شرق به غرب مهمان مردم آق قلا شد.

«آق قلا به زیر آب رفت» و همین یک تیتر مسئولان کشوری و لشکری و سایر اقشار را به این شهر کشاند. آمدند. نشستند. چاره جویی کردند و رفتند.

با اقدام همه ارگان ها آب به تدریج از شهر تخلیه شد اما این همه ماجرا نبود و موج دوم سیل اما با شدت کمتر دوباره آق قلا را به زیر آب برد.

برای بررسی وضعیت این شهر، عصر آخرین روز اردیبهشت راهی آق قلا شدیم؛ هنوز آثار سیل در جاده منتهی به این شهر وجود داشت. در داخل آق قلا اما زندگی به حالت عادی جریان داشت. کسبه و دستفروشان و مردم در حال انجام امور خود بودند.

کاهش سطح آب گرگانرود

شهر نسبت به آخرین زمانی که در آنجا بودیم، تغییر زیادی کرده بود، سطح آب گرگانرود کاهش چشمگیر یافته بود؛ دیگر پمپی کار نمی کرد؛ دیگر نانوایی سیار و جایگاه سوخت سیاری وجود نداشت؛ آثار سیل در اکثر کوچه و خیابان ها شسته شده بود اما نارضایتی هایی در بین مردم سیل زده وجود داشت.

محلات میرزاعلی، عیدگاه و کل آباد از جمله مناطقی بود که مهمان خانه های مردم آن شدیم.

درد و دل ها بسیار بود. خانم سردار از ماجرای سیل و خراب شدن وسایل زندگی اش گفت. او مجبور است که مواد غذایی اش را در داخل یخچال همسایه ها بگذارد.

وی که همسرش کارگر روزمزد است، گفت که با وجود اینکه مدتی از سیل گذشته اما رطوبت کف و دیواره های خانه اش همچنان وجود دارد به طوری که او نمی تواند منزلش را فرش کند.

سردار که ساکن میرزاعلی دهم بود، بیان کرد که توزیع مواد غذایی و ارائه خدمات در این محله بسیار کم است و گاهی ندید گرفته می شود.

چادر نگرفتم

یکی از ساکنان محله میرزاعلی هم گفت: منزل من توسط بنیاد مسکن تخریبی ارزیابی شده ولی تاکنون موفق نشدم، چادر دریافت کنم بنابراین در همین منزل با سه فرزند خود زندگی می کنم.

طاهره کسلخه اضافه کرد که تاکنون کمک بلاعوض به آنها پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه دو روز پیش سقف منزلم فرو ریخت، افزود: خدا به ما رحم کرد که مشکلی برای کسی پیش نیامد اما تا کی می توان در این منزل سکونت داشت؟

کسلخه با بیان اینکه همسرم از کارافتاده است، گفت: اکنون شروع ثبت نام مدارس است و من به دلیل مشکل مالی موفق به ثبت نام بچه های خود نشده ام.

یکی از سیل زدگان محله عیدگاه که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هم است به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه لوازم زندگی من در سیل از بین رفت ولی بسته توزیعی ستاد اجرای فرمان امام به بنده تعلق نگرفت!

عمده مشکلاتی که مردم از آن گِله داشتند، عدم حضور مسئولان در منطقه و نداشتن چادر و تعلل و کندی در مرمت منازل آسیب دیده بود.

۶۷۰۰ منزل مسکونی در سیل دچار خسارت شد

در خصوص وضعیت آق قلا با فرماندار این شهر گفتگو کردیم، امانگلدی ضمیر به خبرنگار مهر گفت: سیل به ۶ هزار و ۷۰۰ منزل مسکونی در آق قلا خسارت زد که از این تعداد هزار و ۶۵۰ معادل ۲۵ درصد آن تخریبی و باقی آن تعمیری است.

ضمیر با بیان اینکه از این تعداد واحدهای تخریبی، هزار واحد روستایی و ۶۵۰ واحد هم شهری بوده و برای آنها پرونده تشکیل شده است، افزود: تاکنون در روستاها حدود ۲۰۰ پروانه احداث صادر شده که ۷۰ واحد آن در مرحله پی کنی است.

وی با بیان اینکه تاکنون در شهر پروانه صادر نشده است، ادامه داد: این کار به دلیل ارزیابی مجدد در سیل دوم دچار تأخیر شد اما از همین هفته پروانه شهری صادر خواهد شد.

ضمیر با بیان اینکه سالن حجاب آق قلا برای صدور پروانه ساختمانی احداث انتخاب شده، گفت: در جلسه بازسازی و نوسازی استان که سه شنبه برگزار شد مقرر شد که روند کار تسریع شود.

پرداخت کمک بلاعوض

وی با تأکید بر اینکه تعهد کردیم تا ۶ ماه آینده (بهمن ماه)، تمام واحدها تحویل داده شوند، افزود: به ۶۰۰ واحد خسارت دیده روستایی و ۲۰۰ واحد شهری کمک بلاعوض معیشتی (سه میلیون تومانی) پرداخت شد.

به ۶۰۰ واحد خسارت دیده روستایی و ۲۰۰ واحد شهری کمک بلاعوض پرداخت شد ضمیر از ادامه پرداخت کمک بلاعوض به سایر واحدهای خسارت دیده خبر داد و افزود: این مبلغ سه میلیون الی پنج میلیون تومان است.

فرماندار آق قلا اظهار کرد: برای توزیع بسته های لوازم خانگی، ستادی متشکل از فرمانداری، امام جمعه و نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ایجاد شد تا اقلامی مانند یخچال، فرش، پتو و ظروف آشپزخانه در بین واحدهای تخریبی که توسط بنیاد مشخص شده و تأییدیه هلال احمر دارد، توزیع شود.

ضمیر بیان کرد: در مرحله اول ۲۱۴ بسته بین سیل زدگان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان توزیع شده و در مرحله دوم که از روز شنبه آغاز خواهد شد ۴۵۰ بسته بین (خانواده شهدا، مددجویان بهزیستی و مردم نیازمند) توزیع می شود.

۷۳۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد دارند

این کندی مراحل احداث منازل تنها مختص به آق قلا نیست و در سایر مناطق سیل زده گلستان وجود دارد. سرپرست استانداری گلستان در جلسه کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده استان از شناسایی ۱۷ هزار و ۸۰۰ واحد خسارت دیده در سیل اخیر خبر داد و اظهارکرد: هفت هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد و ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند تعمیر است.

میرمحمد غراوی با بیان اینکه نباید در بازسازی و بهسازی منازل مسکونی مردم زمان را از دست داد، افزود: وضعیت پرداخت تسهیلات به مردم خسارت دیده به ویژه در بخش بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی باید شتاب بیشتری بگیرد.

وی ادامه داد: بانک‌ها هم باید از دریافت کارمزد برای تشکیل پرونده و ارزیابی خودداری کنند و ملاک عمل خود را ارزیابی بنیاد مسکن و استان‌های معین قرار دهند.

غراوی تأکید کرد: تا پایان خردادماه باید قراردادهای واحدهای مسکونی خسارت دیده در حوادث اخیر در بانک‌ها منعقد شود. همچنین در بخش زیربنایی هم باید آمادگی لازم وجود داشته باشد تا به محض ابلاغ بودجه دولت، اقدام عملیاتی آغاز شود.

تاکنون ۳۰۷ واحد تسهیلات دریافت کرده اند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان هم در این جلسه گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار پرونده برای مسکن تشکیل شده و از این تعداد پنج هزار و ۵۴۸ پرونده به بانک‎ها معرفی شدند که فقط ۳۰۷ واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند.

محمدتقی زمانی‌نژاد خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم کار واحدهای تعمیری تا پایان تیرماه به پایان برسد و واحدهای احداثی هم تا پایان امسال تکمیل شود.

مردم مناطق سیل زده دو ماه است که با دغدغه رفع مشکلات منازل مسکونی خود زندگی می کنند و حرکت کُند صدور پروانه و بروکراسی اداری بر نگرانی های آنها افزوده است، لذا باید صدور پروانه برای آنها تسهیل شده و بانک ها هم شتاب بیشتری به پرداخت تسهیلات دهند.