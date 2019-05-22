علی دایی در کمیته ملی المپیک حکم گرفت/ دعوت از همسر محمدجواد ظریف

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تشکیل کمیسیون صلح و ورزش و برای تعیین ترکیب اعضای این کمیسیون، علی دایی یکی از گزینه‌های ورزشی بود که با او برای عضویت رسمی اش در این کمیسیون رایزنی شد.

این اسطوره فوتبال ایران از طرح پیشنهاد اولیه برای این همکاری استقبال کرد با این حال آغاز به کار رسمی کمیسیون صلح و ورزش در غیاب وی انجام و پیگیری شد. در همان نشست حمیدرضا عارف رئیس کمیسیون ابراز امیدواری کرد که علی دایی در نشست‌های این کمیسیون شرکت داشته باشد.

پیش از آن هم خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «حضور چهره‌های سیاسی در کمیسیونِ پُرسروصدای کمیته ملی المپیک» به دعوت از علی دایی برای عضویت در کمیسیون صلح و ورزش اشاره کرده بود و اینکه حضور نهایی وی منوط به پاسخ مثبت قطعی و حکمی است که باید صادر شود.

در نهایت علی دایی موافقت رسمی خود را برای حضور در کمیسیون تازه شکل گرفته صلح و ورزش اعلام کرد و بدین ترتیب حکم وی برای عضویت رسمی در این کمیسیون صادر شد. البته علی دایی به دلیل مشغله‌های فوتبالی و درگیری‌هایی که به خاطر لیگ برتر داشت هنوز حضوری در نشست‌های کمیسیون صلح و ورزش نداشته است.

حمیدرضا عارف رئیس کمیسیون صلح و ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر گفت: علی دایی چهره المپیکی نیست اما شاید بین المللی ترین چهره ورزشی کشور باشد به همین دلیل برای ما حضور وی در کمیسیون اهمیت زیادی داشت که محقق شد. البته طبیعی است که علی دایی به خاطر فعالیت حرفه‌ای خود، مشغله‌های زیادی دارد بنابراین بیشتر در مواقع خاص و در مجامع و نشست‌هایی که نیاز باشد از پتانسیل و اثر سمبلیک وی استفاده خواهیم کرد.

عارف: به حواشی پیرامون علی دایی کاری ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عارف در حالی خبر صدور حکم برای عضویت علی دایی در کمیسیون صلح و ورزش را اعلام کرد که او اخیراً به خاطر برخی افشاگری‌ها و کنار گذاشته شدن از باشگاه سایپا درگیری حواشی زیادی شده است.

در همین رابطه رئیس کمیسیون صلح و ورزش به خبرنگار مهر گفت: همه افراد در جامعه شخصیت و چهره‌ای مستقل از برخی اتفاقات حاشیه‌ای خود دارند. این حواشی ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد اما اگر قرار باشد حواشی بر اثرگذاری افراد تأثیر بگذارد، کاری جز سرمایه سوزی انجام نداده ایم.

وی تصریح کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم علی دایی یک سرمایه اجتماعی است که می‌توان از او به بهترین شکل ممکن برای توسعه ورزش و امیدبخشی به نسل جوان استفاده کرد یا اینکه می‌توان برای این اسطوره ورزش حاشیه ایجاد کرد و به آنها دامن زد.

رئیس کمیسیون صلح و ورزش تصریح کرد: به حواشی مطرح شده در مورد علی دایی که در حوزه تخصصی فعالیتش با آنها سرو کار دارد، توجه و کاری ندارم به خصوص که غیر از ضرر برای مردم و جامعه، نتیجه‌ای ندارد. قصد داریم از چهره مردمی و بین المللی وی برای پیشبرد اهداف کمیسیون استفاده کنیم. علی دایی با تلاش خودش و لطف خدا محبوبیت عمیقی در جامعه ایران دارد.

معرفی ۸ عضو از ۱۳ عضو کمیسیون صلح و ورزش / همسر وزیر امور خارجه هم هست

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع کمیسیون‌های ۱۸ گانه کمیته ملی المپیک، کمیسیون صلح و ورزش نوپاترین کمیسیون است که در دوره مدیریت سیدرضا صالحی امیری و با انتخاب حمیدرضا عارف به عنوان رئیس آن، شکل گرفت.

این کمیسیون پنج ماه بعد از صدور حکم عارف از ۲۳ بهمن ماه سال گذشته به صورت رسمی آغاز به کار کرد. حمیدرضا عارف و خانم حاج رضایی رئیس و دبیر این کمیسیون هستند. مجتبی مقصودی (رئیس انجمن مطالعات بین المللی صلح ایران)، ندا شهرزاد (سرپرست پیشین سازمان ورزش شهرداری تهران)، کاوه صدقی (فعال بخش خصوصی و عضو کمیته ورزش کمیسیون یونسکو) و علی قد میاری (متخصص دانشگاهی در حوزه تشکل‌های مردمی) از اعضای رسمی به حساب می آیند. حمیدرضا طاهری که فعالیت‌های زیادی در حوزه صلح دارد نیز در نشست روز گذشته (سه شنبه) کمیسیون صلح و ورزش که در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد به عنوان عضو رسمی این کمیسیون معرفی شد. وی تا پیش از این عضو افتخاری بود.

ترکیب کمیسیون صلح و ورزش با ۱۳ عضو رسمی کامل می‌شود. البته این کمیسیون می‌تواند افرادی را هم به عنوان عضو افتخاری در ترکیب خود داشته باشد. بر این اساس و به گفته حمیدرضا عارف، همسر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به عنوان یکی از اعضای افتخاری معرفی شده است. حضور مریم امانیه به واسطه حوزه فعالیتش و مرتبط بودن آنها با برنامه‌های محوری کمیسیون صلح و ورزش انجام شده است.

با احتساب عضویت رسمی علی دایی، کمیسیون صلح و ورزش ۸ عضو رسمی دارد.