به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، ششمین دوره جشنواره فیلمهای ایرانی کلن با عنوان «چشمانداز ایران» در حالی از اواخر ماه جاری در موزه لودویگ شهر کلن آلمان آغاز میشود که برای اولین بار آثار کودک و نوجوان نیز در این جشنواره حضور دارند.
بر اساس گزارش سایت «فستیوال فیلمهای ایرانی» در این دوره از جشنواره، انیمیشنهای کوتاهی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده است نیز نمایش داده خواهند شد. «پروانه» به کارگردانی مریم خلیلزاده، «سیاه و سفید» به کارگردانی محمدعلی سلیمانزاده، «سایهای که نور شد» اثر نازنین سبحانسربندی، «ماه من، ماه ما» به کارگردانی محمد ناصری، «بزغالههای ابری» اثر حمید کریمیان، «قلب مترسک» به کارگردانی غلامرضا کزازی و «دزد درختها» اثر راشین خیریه عنوان انیمیشنهای کوتاه ایرانی است که در این رویداد هنری نمایش داده میشوند.
علاوه بر نمایش آثار کانون پرورش فکری، فیلمهای کوتاه ساخته شده از سوی ۲ مؤسسه «هنر و تجربه» و «فیدان» نیز در این دوره از جشنواره فیلمهای ایرانی کلن برای علاقه مندان به نمایش در میآیند.
فیلمهای «هشتگ ساعت چهار»، «خوابگردها»، «مانیکور»، «وقت ناهار» و «سیندرلا» از سوی گروه «هنر و تجربه» و فیلمهای «زونا»، «خرید آنلاین»، «تاریکی»، «آسمان آبی، زمین پاک» و «هایلایت» از سوی مؤسسه «فیدان» در این دوره شرکت کردهاند. همچنین فیلمهای «عشق در نمای نزدیک»، «لباس قرمز» و «داربی تهران» نیز از دیگر فیلمهای کوتاهی هستند که در جشنواره کلن حضور دارند.
از سوی دیگر، در بخش فیلمهای مستند نیز فیلمهای «۱۶ زن»، «مسافر نیمهشب»، «خشکسالی دیرو»، «سیل امروز و فردا؟»، «صدای خدا» و «زنبورک در گام مینور» نمایش داده خواهند شد.
«روزهای نارنجی»، «خانه پدری»، «گزارش فرار یوسفی»، «رضا» و «مغزهای کوچک زنگ زده» نیز نام پنج فیلم داستانی است که در این جشنواره حضور دارند.
ششمین دوره جشنواره فیلمهای ایرانی کلن از ۳۰ مه تا ۲ ژوئن ۲۰۱۹ در موزه لودویگ شهر کلن آلمان برگزار میشود و یک روز پیش از شروع آن، آئین رونمایی از کتاب «علی عباسی تقدیم میکند: روایت یک کابوس سی ساله» نوشته قصیده گلمکانی برگزار خواهد شد.
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