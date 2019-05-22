۱۰۰ اثر تاریخی مازندران ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه سه شنبه شب در مراسم شب‌های فرهنگی آمل با بیان اینکه شب‌های فرهنگی در تمامی شهرهای استان در حال برگزاری است گفت: شهرستان آمل دارای عیار ملی و فرهنگی است و شب فرهنگی با شکوه خاصی در آن برگزار شده است.

وی افزود: اگر قرار است اشتغال و پاک داشته باشیم باید به گردشگری توجه کنیم و آنچه که پای گردشگر خارجی را به وطن باز می‌کند، تاریخ و موزه‌ها است.

وی با بیان اینکه سال قبل ۱۲ گردشگر خارجی در ایام نوروز به استان سفر کرده بود گفت: عید امسال ۶۶۹ گردشگر خارجی برای بازدید از موزه‌ها به استان سفر کرده‌اند واگر قرار است گردشگری به پرواز درآید، موزه‌ها و میراث فرهنگی، بال آن هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران یادآور شد: امسال حدود ۳۰ تا ۱۰۰ اثر تاریخی و میراثی در استان ثبت ملی می‌شود و از این تعداد سهم شهرستان آمل پنج اثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه آمل همواره مسیر و مقصد گردشگری است تصریح کرد: انتظار داریم بنای تاریخی با ضوابط میراث فرهنگی مرمت و احیا شود.

فرزانه یادآور شد: در شهرستان ساری چهار موزه به میراث فرهنگی واگذار می‌شود و این انتظار را در دیگر شهرها از جمله آمل داریم.