۵۰ درصد کشته شدگان تصادفات تهران موتورسواران و عابرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان تهران طی سخنانی گفت: در نوروز ۹۷ تصادفات منجر به فوت تعداد ۲۲ کشته در استان بود که این آمار در نوروز ۹۸ تعداد ۱۹ نفر بود و نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشتیم.

وی گفت: از سال ۹۱ تا ۹۷ آمار کشته شدگان تصادفات جاده‌ای در استان تهران روند نزولی داشته است.

مدیرکل راهداری استان تهران اظهار داشت: نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشته شدگان ناشی از تصادفات در استان تهران راکبین موتورسوار و عابرین پیاده بودند.

وی گفت: تعداد ۵۶ نقطه حادثه خیز در سطح استان تهران شناسایی شده است و برای رفع نقاط حادثه خیز همه دستگاه‌ها باید همکار کنند.

نوروزی افزود: برای اجرای تقاطع غیر هم سطح در مهرآباد رودهن ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.