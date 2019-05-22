بازگشایی گردنه پیچ بن در بخش الموت شرقی

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردنه پیچ بن الموت پس از ۲۰ روز تلاش راهداران این اداره کل بازگشایی شد.

وی افزود: این گردنه برفگیر در ارتفاع بیش از ۳۳۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است و در مسیر ارتباطی قزوین- الموت- تنکابن قرار دارد که هر ساله به جهت حفظ ایمنی تردد کنندگان از این مسیر در آبان ماه مسدود و در اردیبهشت ماه بازگشایی می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین تصریح کرد: عملیات بازگشایی این مسیر طی ۲۰ روز با استفاده از ماشین آلات راهداری سنگین شامل بلدوزر، گریدر و لودر بازگشایی شد.

پیرنون خاطر نشان کرد: عملیات بازگشایی این مسیر و تشکیل دیواره‌های برفی ۲ تا ۷ متری به همراه مناظر طبیعی در این منطقه باعث ایجاد جاذبه‌های گردشگری شده است.

وی بیان کرد: گردنه پیچ بن با ارتفاع ۳۳۰۰ متر از سطح دریا از مرتفع‌ترین گردنه‌های استان قزوین به شمار می‌رود که در فصل سرد سال دارای بارش‌های سنگین برف و همچنین پدیده کولاک دائمی است.