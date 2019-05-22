جزئیات تغییرات نرخ رسمی ارز/ کاهش قیمت ۲۶ واحد پولی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه یکم خرداد ماه ۹۸) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس با ۵۵ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۳ هزار و ۴۱۱ ریال و هر یورو نیز با ۱۵ ریال کاهش ۴۶ هزار و ۸۸۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۵۲۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۵۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۹۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۷۸ ریال، روپیه هند ۶۰۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۷۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۶۳۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۳۳۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۳۰۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۱۷ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۹۲۵ ریال، روبل روسیه ۶۵۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۰۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۴۷۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۸۰۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۳ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۵۰۱ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۶۵ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۸۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۳۷۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۴۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۷۹ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۱۴۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۹۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۲۵۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.