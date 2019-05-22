پرهیز از وقوع جنگ در منطقه نیازمند راهکار سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سامح شکری وزیر خارجه مصر شب گذشته در مراسم افطاری وزارت خارجه این کشور که با حضور نویسندگان، روزنامه نگاران و شخصیت‌های رسانه‌ای برگزار شد، اظهار داشت: قاهره برای دستیابی به یک توافق سیاسی در لیبی تلاش‌هایی انجام می‌دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما در راستای ایجاد توافق سیاسی در لیبی با شرکای خود همکاری می‌کنیم و با خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی رایزنی‌هایی انجام دادیم و سعی داریم نظرات و دیدگاه‌های بقیه اعضای این نهاد ملی را به یکدیگر نزدیک کنیم.

شکری گفت: منطقه از جنگ‌ها و ویرانی‌ها رنج برده است، اوضاع در خلیج فارس، سوریه، یمن و سودان متشنج است، علاوه بر این اوضاع ایران و تنش با آمریکا و اعزام ناو جنگی آمریکا به منطقه نگران کننده است، منطقه شاهد تحرکات بسیاری است که برای پرهیز از وقوع جنگ به راه حل های سیاسی نیاز است.