سعدالحریری امروز برای دیدار با شیراک به فرانسه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج، عصرروزگذشته ششمین دیداربین "سعد الحریری" و "نبیه بری" برگزارشد.

درحالی این دیدارها انجام می شود که سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان در واکنش به انجام این نشست ها گفت: برای اطلاع مردم از روند این دیدارها به ویژه به این علت که منابعی از دوطرف همچنان بر اختلاف دیدگاه ها تاکید می کنند، باید حقیقت آنچه که دراین نشست ها روی می دهد، اعلام شود.

سعد الحریری پیش از انجام این دیدار با ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان دیدارکرد و بعد از آن نیز برای دیدار با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه امروز یکشنبه راهی پاریس شد.

دو روزپیش نیز پنجمین دور این نشست ها درقریطم برگزارشد؛ چهارمین دور این گفتگوها 23 اسفند برگزارشد.

سومین دیدار رئیس مجلس نمایندگان لبنان و رئیس جریان المستقبل دوشنبه هفته گذشته در منطقه "عین التینه" در شهر بیروت برگزار شد و حریری در آغاز جلسه به خبرنگاران گفت که فضای موجود خوب و خوشبینانه است.

بری و حریری روزهای هفدهم و هجدهم اسفند نیز با هم دیدار و درباره اوضاع لبنان و حل اختلافات میان مخالفان و موافقان دولت بحث و تبادل نظر کردند.