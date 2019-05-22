۸ تیم پایانی فوتسال بسیج مشخص شدند/ بسکتبال وارد پلی آف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین شب از رقابت‌های ورزشی جام رمضان شهرستان گرگان در رشته‌های والیبال، بسکتبال، فوتسال بسیج، فوتبال گل کوچک، فوتبال پنج نفره بانوان و فوتبالدستی بانوان پیگیری شد.

در دومین دیدار مرحله پلی آف مسابقات والیبال تیم «کابرن» با نتیجه سه بر صفر از سد «جوانان بهاران» گذشت تا پس از «سرخ آبی» دومین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی باشد. در ادامه مرحله پلی آف امشب (چهارشنبه) «پاس گرگان» با «مجتمع زرین» دیدار می‌کند و شامگاه پنجشنبه «سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان» با «لوازم یدکی کردستان» روبرو خواهد شد. این رقابت‌ها با حضور ۱۳ تیم در خانه والیبال گرگان در حال برگزاری است.

آغاز مرحله پلی آف بسکتبال از امشب

مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال هم امشب (چهارشنبه) آغاز می‌شود که «برگر زغالی» رو در روی «اوتانا» قرار می‌گیرد و «پیتزا هات» به مصاف «خانه زبان ناصر» خواهد رفت. دو دیدار دیگر این مرحله هم شامگاه پنجشنبه برگزار خواهد شد که طبق برنامه «آکادمی ایزدپناه» با «پیشگامان» مسابقه می‌دهد و «ایرانیان» با «گلوگاه» دیدار می‌کند. این رقابت‌ها با حضور ۹ تیم در خانه بسکتبال گرگان در حال برگزاری است.

مشخص شدن هشت تیم پایانی فوتسال بسیج

مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال بسیج هم به پایان رسید و هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند.

در چهار دیدار شب پایانی این مرحله از رقابت‌ها «لوازم یدکی نصیری» سه بر یک از سد «پست بانک» گذشت، «تیپ ۴۵ جوادالائمه» مقابل «شهدای دزیان» به تساوی یک بر یک رسید، «فروشگاه ورزشی پرسپولیس» با یک گل «زنده یاد منصور حبیبی» را شکست داد و دیدار تیم‌های «پوشاک قرن بیست و یک» و «شادروان حسین تازیکه» سه بر سه مساوی شد.

مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها شامگاه پنجشنبه برگزار می‌شود که طبق برنامه «لوازم یدکی نصیری» با «پوشاک قرن بیست و یک»، «شهدای دزیان» با «زنده یاد منصور حبیبی»، «شادروان حسین تازیکه» با «پست بانک» و «فروشگاه ورزشی پرسپولیس» با «تیپ ۴۵ جوادالائمه» دیدار خواهند کرد. این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم در سالن امام خمینی (ره) گرگان در حال برگزاری است.

در شب پنجم از مرحله دوم مسابقات فوتبال گل کوچک هم ۶ دیدار در پارک شهر گرگان برگزار شد که «سایت» دو بر یک «کافه لاله» را شکست داد، «فرسازه گستر» با سه گل از سد «شهید حسینی» گذشت، دیدار تیم‌های «شهید خسروی» و «پیرایش پیام» دو بر دو مساوی شد، «پیرایش آرتا» سه بر دو «پروتئین دوستان» را شکست داد، «جوانان پابند» با ۶ گل «بچه‌های نعلبندان» را از پیش رو برداشت و «شادروان عسگری» پنج بر یک «هیرکانیا» را مغلوب کرد.

علوم پزشکی قهرمان فوتبال بانوان شد

مسابقات فوتبال پنج نفره بانوان هم با حضور هفت تیم در پارک بانوان گرگان برگزار شد که در پایان تیم «دانشگاه علوم پزشکی گرگان» قهرمان شد و تیم‌های «کاسپین گرگان» و «آذرخش گرگان» به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین در رقابت‌های فوتبال دستی محلات بانوان هم که با حضور ۳۰ ورزشکار «سمیه مهاجر» موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مسابقات ورزشی جام رمضان شهرستان گرگان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان و با شعار «شهر من، شهر انتظار» در ۲۹ رشته ورزشی آقایان، ۱۷ رشته ورزشی بانوان، ۱۶ رشته ورزشی ویژه محلات و پنج رشته ورزشی در بخش کودکان در ماه مبارک رمضان در محلات و اماکن ورزشی گرگان در حال برگزاری است.

مسابقات اصلی در رشته‌های بسکتبال، فوتبال، فوتسال، فوتبال گل کوچک، والیبال، تنیس روی میز، ووشو، بدمینتون، کبدی استاندارد، بوکس، اسکواش، تنیس، تکواندو، کاراته، شطرنج، کیک بوکسینگ، تیراندازی، کونگ فو، تنیس روی میز جانبازان و معلولین، کشتی آزاد و ورزش باستانی و … در طول ماه مبارک رمضان در فضاهای ورزشی شهرستان گرگان خواهد بود.

همچنین نخستین دوره «جام مولای عرشیان» ویژه ورزش محلات در رشته‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال، کبدی زمین خاکی، بدمینتون، دژبال، آمادگی جسمانی، ورزش معلولین و رشته‌های ورزشی ویژه کانون اصلاح و تربیت، مددجویان زندانی و حوزه‌های مقاومت سپاه در حال برگزاری است.