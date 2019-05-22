به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نادربیگی صبح چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه چهار نفر سارق منزل دستگیرشده‌اند، اظهار کرد: این افراد در سال ۹۳ تحت عنوان مأمور قلابی اخاذی می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه این افراد به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند، افزود: ما ۱۹ فقره شناسایی کرده‌ایم، سرقت‌ها در استان‌های تهران و البرز بوده و ارزش اموال شناسایی‌شده حدود یک میلیارد تومان بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان این مطلب که این افراد سابقه‌های متعددی دارند، گفت: این سرقت‌ها به‌وسیله تخریب درب منازل بوده است.

سرهنگ نادربیگی در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری سه سارق که سابقه کیفری نیز دارند، خبر داد و گفت: این افراد از انباری‌های منازل، مشاعات ساختمان‌ها و ساختمان‌های ویلایی سرقت کرده‌اند که ارزش اموال کشف‌شده حدود ۴۰ میلیون تومان است.

وی از دستگیری یک کلاه‌بردار در البرز خبر داد و گفت: شش نفر مالباخته‌اند که مبلغ ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ازدست‌داده‌اند، ۳۰ هزار دلار جعلی نیز از فرد کلاه‌بردار کشف‌شده است.

رئیس پلیس آگاهی با بیان این مطلب که فرد سابقه‌دار با تصادفات ساختگی با ماشین‌های مدل‌بالا دستگیرشده است، گفت: این فرد دور میدان‌ها با تصادف ساختگی اخاذی می‌کرده است.

افزایش ۲۵ درصدی سرقت‌های خُرد در البرز

وی با اشاره به اینکه تاکنون به ۱۵ فقره تاکنون اعتراف کرده است، عنوان کرد: از افرادی که به این شیوه پول اخذشده است به پلیس آگاهی البرز مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه بازدید از پارکینگ‌های خودرو در دستور کار ما است، ادامه داد: در این بازدیدها ۱۹ دستگاه خودرو ۴۷ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

سرهنگ نادربیگی با اشاره به اینکه طرح پاک‌سازی صنوف ضایعات فروش را انجام دادیم، عنوان کرد: از ۸۴ واحد صنفی بازدید انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: در این رابطه ۱۰ نفر دستگیر، ۱۴ واحد اخطار به پلمپ و یک واحد پلمپ شده است.

سرهنگ نادربیگی در پایان افزود: در سرقت منازل ۱۶ درصد کاهش و در سرقت‌های خرد ۲۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم.