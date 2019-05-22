هرکس ابهامی درباره عملکرد ما دارد تحقیق کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نیکدل در جمع مدیران ارشد آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه شفافیت یکی از ارکان اصلی فعالیت مؤسسه است، اظهار کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که در این صندوق انجام شده است، سودهای قابل توجهی نصیب اعضا خواهد شد و هرچه میزان واریزی اعضا به مؤسسه بیشتر باشد به همان نسبت از سودآوری حاصله سهم بیشتری دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره هدف و نیت هجمه‌کنندگان به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان طور که آقای بطحائی به درستی اشاره کرد هجمه به صندوق در راستای فروپاشی صندوق بوده و هجمه‌کنندگان قصد دیگری نداشتند.

نیکدل افزود: البته هجمه‌ها بسیار سنگین بود و ابعاد بسیار مختلفی داشت و حتی برخی ارگان‌ها و نهادها هم از آنان حمایت می‌کردند و ما وقتی یک مصاحبه را پاسخ می‌دادیم فردای آن روز چند مصاحبه به نقل از آنان چاپ می‌شد اما با کمک افراد دلسوز صندوق و تیمی که مسئولیت مدیریت مؤسسه را قبول کردند مشکلات را تا حدودی پشت سر گذاشتیم.

سوءاستفاده در بانک سرمایه در غیاب شفافیت رخ داد

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه از زمان شروع به کار در مؤسسه یک هدف اصلی داشتیم و آن شفافیت بود، تصریح کرد: شفافیت، باور ما بود نه اینکه بخواهیم شعار بدهیم زیرا معتقدیم در غیاب شفافیت است که اتفاقات سو رخ می‌دهد و رانت خواری‌ها اتفاق می‌افتد، به طوری که بسیاری از اتفاقات و سو استفاده‌هایی که در بانک سرمایه افتاده بود در غیاب شفافیت و نظارت بوده است.

وی افزود: شفافیت دارای دو رکن داخلی و خارجی است. شفافیت داخلی مربوط به ساز و کارهای داخلی نظیر آئین‌نامه‌ها و رویه‌ها و نظام حاکمیت شرکت است. به طور مثال، تنظیم آئین‌نامه تنظیمی مربوط به حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های تابعه از طرف بازرسی کل کشور مورد تقدیر واقع شد.

نیکدل دومین رکن شفافیت را اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های مؤسسه به ذی نفعان و افکار عمومی عنوان کرد و گفت: اگرچه در دوره‌هایی در صندوق ذخیره فرهنگیان در حوزه اطلاع‌رسانی ضعیف عمل شده اما تلاش می‌کنیم با تک‌تک فرهنگیان و بدنه آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم.

هفت شرکت صندوق ذخیره ۴۷ درصد سهام بانک سرمایه را دارند

وی با اشاره به اینکه در شرکت‌های اقتصادی و بنگاه‌های تجاری، مسئولیت اصلی با هیئت مدیره است و سهامدار هیچ مسئولیتی ندارد، تصریح کرد: هفت شرکت اقماری صندوق ذخیره فرهنگیان، ۴۷ درصد سهام بانک سرمایه را دارند و اصلاً خود صندوق سهامدار بانک سرمایه نیست؛ کل قیمت تمام شده سهام بانک ۲۱۸ میلیارد تومان است در حالی که در طول این سال‌ها ۱۶۷ میلیارد تومان سود دریافت شده است و اگر این مبلغ را از قیمت تمام شده کسر کنیم ۵۱ میلیارد تومان اختلافشان است. ۵۱ میلیارد تومان در مقابل ۵,۰۰۰ میلیارد تومان ارزش دفتری دارایی‌های مؤسسه یک درصد بیشتر نیست بنابراین می‌خواستند بخاطر یک درصد دارایی صندوق در بانک سرمایه ۹۹ درصد مابقی سرمایه آن را از بین ببرند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان یکی دیگر از دستورکارهای مؤسسه را اعتمادسازی عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از ادامه بی‌اعتمادی به مؤسسه و اعتمادسازی در بین اعضا و فرهنگیان، در اسرع وقت سهم‌الشراکه بازنشستگان را پرداخت کرده‌ایم؛ هر کسی وسط دوره انصراف داده پولش را دادیم حتی هر بازنشسته‌ای که به مؤسسه مراجعه کرد و هنوز پرونده‌اش تکمیل نشده بود پولش را به صورت علی‌الحساب پرداخت کردیم تا مبادا خدشه‌ای به اعتماد معلمان نسبت به صندوق وارد شود.

نیکدل افزود: در طول سه سال گذشته هر سال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به معلمان بازنشسته پرداخت کرده‌ایم در صورتی‌که ورودی مؤسسه از محل واریزی اعضا سالی حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بوده و پرداختی دولت هم در این سال‌ها صفر بوده است.

۲۰۰ میلیارد تومان ورودی و ۶۰۰ میلیارد تومان خروجی از صندوق

وی با اشاره به برخی تبلیغات سنگین علیه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: می‌گویند پول و سرمایه فرهنگیان غارت شده است؛ اگر این‌طور است چطور پول فرهنگیان بازنشسته را به موقع پرداخت می‌کنیم؟ باید دقت کنیم ورودی ۲۲۰ میلیارد تومان در سال از میان اعضای جدید و خروجی ۶۰۰ میلیارد تومان به بازنشستگان معادله نابرابری است ضمن اینکه ما برای سرمایه‌گذاری‌هایمان هم نیاز به پول داشتیم و البته در همین دوره توانستیم ۵۱ درصد از سهام پتروشیمی انرژی سپهر را خریداری کنیم که بزرگترین سرمایه‌گذاری مؤسسه تاکنون بوده است. این چه غارتی است که هم پول معلم را به موقع و با سود قابل قبول می‌پردازد و هم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای آینده می‌کند؟

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: باید دقت کنید مؤسسه‌ای که دچار هجمه شده و با این فشار روبرو شده بود اگر تیمی نبود که دست یاری به هم بدهند و کمک کنند و فداکاری کنند، نمی‌توانستیم این هجمه را جمع کنیم. واقعاً هیأت مدیره‌ای که در بانک سرمایه داریم یکی از شجاع‌ترین هیئت‌مدیره‌های بانکی کشور هستند. آنها برای معرفی بدهکارها از جاهای مختلف تحت فشار بودند اما به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل کردند.

فشار بدهکاران بانکی برای جلسه با صندوق ذخیره

نیکدل با اشاره به فشارهای بدهکاران بانکی بر مدیران مؤسسه و بانک سرمایه گفت: خیلی‌ها خواستند با من جلسه بگذارند و واسطه‌هایی را فرستادند دفتر مؤسسه اما من با هیچکدام مذاکره نکردم و گفتم از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کردید به همان شعبه مراجعه کنید و بدهی‌تان را بپردازید.

وی افزود: من در یک نشست به خبرنگاران گفتم شما که همه جا به اختلاس از صندوق ذخیره اشاره می‌کنید پس چرا در گزارش تحقیق و تفحص یک بار کلمه اختلاس نیامده است؟ حتی در جاهایی هم که مساله بانک سرمایه مطرح بود به طور عمد به جای آن صندوق ذخیره فرهنگیان را قرار می‌دادند.

فرهنگیان ماهانه پول یک پرس غذا را به صندوق پرداخت می‌کنند

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: فرهنگیان ماهانه پولی معادل یک پرس غذا را به مؤسسه پرداخت می‌کنند! درست است که جمع آن طی سنوات خدمت عدد بالایی می‌شود اما باید گفت این پول به صورت یکجا در صندوق نبوده بلکه طی ۲۴ سال واریز شده است، با آن کار شده و سودش توزیع شده است.

نیکدل یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم صندوق ذخیره فرهنگیان را بحث بر سر محاسبه ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: شورای استراتژیک صندوق ذخیره فرهنگیان به وزارتخانه نامه زده است. باید راهکارهایی قانونی برای محاسبه ارزش افزوده پیدا کنیم. در حال حاضر در صندوق راهکار قانونی برای توزیع ارزش افزوده وجود ندارد و فقط سود حسابداری را می‌توانیم توزیع کنیم. برای توزیع ارزش افزوده مسائل حقوقی زیادی وجود دارد اما در حال پیگیری هستیم.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و سودآور برای اعضای مؤسسه افزود: ما پول فرهنگیان را در بانک نمی‌گذاریم که ارزش آن کاهش پیدا کند بلکه به دارایی تبدیل شده است که نمونه آن سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت انرژی و پتروشیمی است که سودآوری آن در سال‌های آینده کام فرهنگیان را شیرین خواهد کرد.

نیکدل با درخواست از بازنشسته‌ها برای ادامه عضویت در مؤسسه تصریح کرد: از بازنشسته‌ها می‌خواهم هنگام بازنشسته شدن، پول شأن را از صندوق نگیرند و نروند زیرا از حالا به بعد هر سال یک پتروشیمی افتتاح می‌شود و پیش‌بینی شده که به قیمت ثابت امروز در سال ۱۴۰۲ سود صندوق ذخیره فرهنگیان بالای ۵,۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود: در همین حال توصیه می‌کنم هر فرهنگی که عضو مؤسسه نیست عضو شود و اعضای فعلی سهم پرداختی یک درصد را حداقل به سه تا پنج درصد برسانند تا هم از سهم کامل دولت برخوردار شوند و هم میزان دریافتی آنها در زمان بازنشستگی چشمگیر باشد.

هجمه برخی سریال‌ها به صندوق

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در خاتمه با اشاره به هجمه‌هایی که در زبان و قلم و اخیراً برخی سریال‌ها علیه این مؤسسه جاری است، گفت: به زبان‌های مختلف سعی می‌کنیم توضیح دهیم تا اعتمادها را بیهوده از بین نبرند. از بین بردن اعتماد آن هم بر اساس تصورات خطا و بدون گوش کردن به توضیحات و دستمایه برخی اغراض سیاسی شدن، آفت فساد ستیزی است؛ دروغ، خود بزرگ‌ترین فساد است؛ اعتمادسوزی فساد است. ضایع کردن زحمت کسانی که واقعاً خدمت می‌کنند، فساد است. بی مدرک و سند حرف زدن و تحقیر زحمتکشان فساد است. در کنار همه اینها، دزدی هم فساد است و باید برخورد شود اما یک جایی باید در کنار گرفتن دزدها، سراغ دروغ‌گوها هم رفت. سراغ کسانی که اعتمادها را از بین می‌برند و بستر اصلی رشد و توسعه را می‌سوزانند. از همه خواهش می‌کنم هرکس سوال و ابهامی درباره عملکرد صندوق دارد، تحقیق کند. خود ما و مدیرانمان در خدمت همه اهالی رسانه و پرسش‌گران و هرگونه پرسش‌گری هستیم. متقابلاً انتظار داریم که در قضاوت‌ها و نظر دادن‌ها و نوشتن‌ها و گفتن‌ها و فیلم ساختن‌ها، تقوا را هم در نظر بگیرند.