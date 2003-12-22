خاتمي: سياست اصولي ايران گسترش روابط با كشورهاي اروپايي است

به گزارش خبرگزاري مهر رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به آغاز فصل نوين مناسبات جمهوري اسلامي ايران و سنگال، اظهار اميدواري كرد، انجام اين سفر موجب فراهم شدن توسعه و پيشرفت دو كشور و تامين كننده امنيت و صلح جهاني باشد.

خاتمي امضا اسناد تفاهم در زمينه هاي مختلف را در تعميق و تحكيم همكاريها ميان و كشور مهم خواند و در عين حال اظهار داشت: ايران و سنگال به عنوان دو كشور اسلامي خواهان استفاده از همه ظرفيتها در مسير توسعه كشورهاي اسلامي و اتحاد آنها هستند.

رييس جمهور بر عزم جدي براي اجرايي و عملي كردن توافقات تاكيد كرد و گفت:از گسترش روابط با سنگال به ويژه فعاليت بخش خصوصي دو كشور استقبال مي كنيم.

خاتمي سپس به اهميت همكاري همه كشورها براي استقرار ثبات و امنيت جهاني و نيز سياستهاي كشورمان در منطقه به منظور تحقق اين موضوع اشاره و اظهار اميدواري كرد با اجماع و همكاري همه كشورها زمينه هاي تروريسم، خشونت و جنگ از سطح بين المللي حذف شود.

رييس جمهور تصريح كرد: همكاريهاي ايران- داكا در مسير صلح، دوستي و امنيت در دنياي امروز است و اميدوارم با مرتفع شدن درگيريها و تنشها در قاره آفريقا، اين كشورها در مسير توسعه و امنيت گام بردارند.

خاتمي اراده عمومي مسوولان آفريقا براي تحقق آمال ملل و آفريقايي را ارزشمند ارزيابي كرد و علاقمندي ايران براي مشاركت در طرحهاي توسعه آفريقا را يادآور شد.

عبدالله واد نيز در اين ديدار باابراز خرسندي از حضور خود و هيات همراه در تهران به جايگاه انقلاب اسلامي و مبارزات مردم مسلمان ايران براي رهايي از استعمار و كسب استقلال اشاره كرد و گفت: تهران - داكا داراي ديدگاههاي مشترك در توسعه روابط همه جانبه هستند.

وي ضرورت همكاري كشورهاي اسلامي و حضور اين كشورها در توسعه آفريقا را خاطر نشان ساخت و علاقمندي كشورش را براي ارتقاء مناسبات دوجانبه با جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

عبدالله واد لزوم همكاري ايران و سنگال به عنوان دو كشور عضو كشورهاي جنوب در صنايع، كشاورزي، انرژي ونفت، فناوري اطلاعات و ارتباطات را ياد آور شد و اظهار اميدواري كرد سطح مناسبات دوجانبه در همه زمينه ها باامضا اسناد تفاهم هرچه بيشتر افزايش يابد.

وي همچنين سياست ايران در جهت استقرار صلح و امنيت در منطقه و ارايه ايده گفتگوي تمدنها ستايش آميز خواند و گفت: كشورش همه مساعي خود را براي صلح و امنيت در قاره آفريقا بكار خواهد بست در اين مذاكرات آقايان خرازي وزير ا مورخارجه، جهانگيري وزير صنايع و معادن بيطرف وزير نيرو، صوفي وزير تعاون، كشورمان و وزراي امورخارجه، صنايع كوچك و متوسط همكاريهاي منطقه اي، انرژي و معادن، آموزش و پرورش سنگال حضور داشتند.