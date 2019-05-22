پاکبانان عزیزترین قشر زحمت کش جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دیدار جمعی از پاکبانان قزوین که به مناسبت ماه مبارک رمضان در شبستان امیرالمؤمنین (ع) مسجدالنبی (ع) برگزار شد، اظهار کرد: پاکبانان عزیزترین قشر زحمت کشی هستند که پاکی، طهارت و بندگی خدا سرلوحه رسالت کاری آنها قرار دارد.

وی تصریح کرد: پاکبانان با تلاش و کوشش بسیار زیاد، به دنبال حلال‌ترین روزی برای خانواده‌هایشان هستند و در روز میلاد کریم اهل بیت (ع) دعا می‌کنیم تا یکایک شما مشمول لطف و رحمت امام حسن مجتبی (ع) قرار بگیرید.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه همه مردم خودشان را شرمنده زحمت‌ها و محبت‌های پاکبانان می‌بینند، گفت: نقش مفید شما عزیزان در ایجاد فضای زندگی پاک و سالم کاملاً مشهود است و خدمات شما بسیار ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تأکید کرد: همه مردمی که فرهنگ و نگاه انسانی دارند، خودشان را شرمنده زحمات شما می‌دانند و جامعه باید قدر تلاش‌های خالصانه شما عزیزان را بداند.

وی خاطرنشان کرد: امام حسن (ع) کریم اهل بیت (ع) معرفی شده است زیرا هیچ کسی از در خانه آن حضرت دست خالی برنگشتند و ایشان هر نیاز و احتیاجی از بندگان خدا را برآورده می‌کردند.

آیت‌الله عابدینی با اشاره به حدیثی از امام حسن مجتبی (ع)، ابراز داشت: حضرت فرمودند خدا ماه رمضان را میدان مسابقه برای بندگان خود قرار داده و فرموده است در این ماه مرا اطاعت کنید تا من از شما راضی باشم و شما نیز از من رضایت داشته باشید.

امام جمعه قزوین افزود: حضرت در ادامه حدیث فرمودند عده‌ای در این مسابقه تلاش کردند و زحمت کشیدند و ماه رمضان، روزه، قرآن، دعا، توبه و اخلاق ماه رمضانی را درک کردند و برنده مسابقه شدند اما در مقابل عده‌ای درکی از این معانی نداشتند و ضرر کردند.

وی اضافه کرد: حضرت این مطلب مهم را برای ما فرمودند تا ما تلاش کنیم به نحو شایسته از فرصت‌های این ماه پر برکت بهره ببریم چرا که غفلت از ماه رمضان قابل جبران نیست.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در ادامه با بیان اینکه ما لیله القدر را در پیش داریم، اظهار کرد: ما لیله القدر داریم نه لیالی قدر؛ خیلی جاها صحبت از لیالی قدر می‌شود در حالی که ما چند شب قدر نداریم بلکه تنها یک شب قدر داریم.

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر اینکه قرآن و روایات اصرار دارند که شب قدر یک شب است، اذعان کرد: خداوند می‌فرماید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و سخنی از شب‌های قدر به میان نیاورده است.

وی ادامه داد: اگر در روایتی لیالی قدر مشاهده کردیم به این معناست که انسان در طول عمر خود لیالی قدر دارد چرا که هر سال یک لیله القدر را پشت سر می‌گذارد و مجموع آنها لیالی قدر می‌شود.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: شب نوزدهم ما را برای شب بیست و یکم آماده می‌کند و شب بیست و یکم ما را برای شب قدر آماده می‌کند و باید تلاش کنیم خودمان را برای استفاده هر چه بهتر از شب قدر آماده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: توجه داشته باشیم شب قدر زندگی و خانواده انسان را زیرو رو می‌کند و هر کسی می‌خواهد به جایی برسد که بالاترین آن مقام معنوی و قرب الهی است، راهش شب قدر است و اگر استفاده نکنیم زیان کرده‌ایم.

وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) در شب قدر زمانی که امام حسن (ع) و امام حسین (ع) طفل بودند، ایشان را بیدار نگه می‌داشتند تا بتوانند از برکات شب قدر بهره ببرند و در روایات آمده است اول سال و آخر سال با شب لیله القدر تعیین می‌شود.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا اعمال خود را در سال معنوی که اول آن با شب قدر آغاز می‌شود و پایان آن نیز با شب قدر است، مورد ارزیابی قرار دهیم و اعمال درستمان را تقویت کنیم و اعمال نادرست خود را اصلاح کنیم.

امام جمعه قزوین ادامه داد: در شب قدر برای سال آینده و سال پیش رو برنامه‌ریزی کنیم تا نزد خدای متعال سربلند و رو سفید باشیم و تلاش کنیم با این نگاه شب قدر را پشت سر بگذاریم.