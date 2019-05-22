۱۲ مرکز مشاوره تغذیه دارای صلاحیت در اردبیل فعال است

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: از این تعداد هفت مرکز در مرکز استان و پنج مرکز در سایر شهرهای بزرگ استان فعال و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به ارائه مجوز و فعالیت این مراکز براساس ضوابط خاص و تعیین شده تصریح کرد: افرادی که دارای مدرک کارشناسی تغذیه و بالاتر بوده و موفق به طی دوره‌های تخصصی رژیم درمانی وزارتی و دانشگاهی شده باشند مجاز به دایر کردن مراکز مشاوره تغذیه هستند.

مسئول واحد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان اینکه این مراکز تحت نظارت شدید و دقیق دانشگاه قرار دارند، یادآور شد: امروزه بحث تغذیه و ارتباط آن با سلامتی و کاهش هزینه‌های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه است.

وی با بیان اینکه بحث تغذیه در سه حوزه تولید، توزیع و نظارت و مصرف قابل بررسی است، یادآور شد: در این خصوص بحث مصرف بسیار حائز اهمیت بوده و اگر مصرف درست نباشد بی شک به بروز بیماری منتج خواهد شد.

جعفری در این زمینه به بروز چاقی با مصرف زیاد و سوءتغذیه با مصرف غیرعلمی اشاره کرد و متذکر شد: ضروری است در این خصوص اهمیت تغذیه و نقش آن در کاهش و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مورد تاکید قرار گیرد.