به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی متافیزیک و معرفت‌شناسی در روزهای ۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود.

محور موضوعات محور موضوعات کنفرانس شامل متافیزیک، متافیزیک و معرفت شناسی، سوالات محوری، مشکلات متافیزیکی، فضا و زمان، پایداری و قانون اساسی، علیت، آزادی و جبرگرایی، روش متافیزیک، وجود و هستی‌شناسی، هویت و تغییر، علیت و زمان، ضرورت و امکان، کیهان شناسی و جهان بینی، ذهن و ماده، تعاریف و اراده آزاد، دین و معنویت، متافیزیک در علم، رد متافیزیک، تاریخ متافیزیک، متافیزیک در یونان، سقراط و افلاطون، ارسطو، نطق گرایی و عقلگرایی قاره‌ای، کانت، فلسفه تحلیلی وپوزیتیویسم، فلسفه قاره‌ای و فرایند متافیزیک است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۴/Tokyo/ICME?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۴/Tokyo/ICME مراجعه گردد.