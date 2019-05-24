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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

امیر خلبان رمضانی در گفتگو با مهر:

روایتی از عملیات‌های هوایی در آزادی خرمشهر/۵۰جنگنده عراقی را زدیم

روایتی از عملیات‌های هوایی در آزادی خرمشهر/۵۰جنگنده عراقی را زدیم

یک خلبان دوران دفاع مقدس گفت: نیروی هوایی در همه عملیات‌های دوران دفاع مقدس به ویژه در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نقش ویژه‌ای و برجسته‌ای داشت.

امیر خلبان رضا رمضانی از خلبانان دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس بویژه آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: نیروی هوایی در همه عملیات‌های دوران دفاع مقدس به ویژه در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نقش ویژه‌ای و برجسته ای داشت.

وی ادامه داد: نقش نیروی هوایی در عملیات بیت المقدس یک نقش کلاسیک است. این عملیات با انسجام نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی طراحی و اجرایی شد، نیروی هوایی از چندین روز قبل از آغاز عملیات بیت المقدس کار خود را آغاز کرد ابتدا با عکس برداری هوایی تحرک نیروهای رژیم بعثی را رصد و به اطلاع فرماندهان برای طراحی عملیات قرار داد.

وی ادامه داد: در یکی از پروازهایی که برای شناسایی انجام می‌شد با عبور از بالای اروند پل ارتباطی عراقی‌ها شناسایی و در یک عملیات بمباران توسط مرحوم اسکندری و اکبر زمانی این پل هدف قرار داده شد و پل ارتباطی عراقی‌ها منهدم شد، این پل در حقیقت شاهراه حیات نیروهای ارتش عراق بود و با انهدام آن راه ارتباطی عراقی‌ها قطع و موجب شد در این عملیات تعداد بالایی از نیروهای دشمن به اسارت رزمندگان اسلام درآیند.

امیر رمضانی گفت: بمباران هوایی توسط جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات بیت المقدس همانند سایر عملیات‌ها با قدرت انجام شد و موجب تضعیف روحیه یگان‌های ارتش عراق و البته آسیب فراوان به توانایی‌های آن شد، عملیات بمباران اهداف دشمن در این عملیات توسط جنگنده بمب افکن‌های اف ۴ صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: دفاع هوایی نیز در این عملیات توسط هواپیماهای اف ۱۴ با پروازهای طولانی و چندین ساعته صورت گرفت و از تهاجم جنگنده‌های رژیم بعث عراق به رزمندگان ما که از سنگرها خارج شده و در حال پیشروی بودند جلوگیری می‌شد.

امیر رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پدافندی نیروی هوایی ارتش در عملیات بیت المقدس اشاره کرد و گفت: در بخش پدافند هوایی با تدابیر شهید ستاری، بابایی و دیگر فرماندهان، سکوهای متحرک مختلفی پیش بینی شده بود تا محل استقرار موشک و تجهیزات پدافندی را تغییر داده و از هدف قرار گرفته شدن توسط ارتش عراق جلوگیری شود. به همین دلیل با ایجاد سایت‌های فریب و جابجایی‌های سریع و ایجاد فاصله میان رادار و موشک‌های ضد هوایی توانستند بیش از ۵۰ جنگنده عراقی را منهدم کنند که آمار قابل توجهی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهای بزرگ نیروی هوایی ارتش در عملیات بیت المقدس عملیات انتقال و جابجایی نیروها بود، در این عملیات به وسیله هواپیماهای ترابری و باری ارتش، نیروهای تازه نفس را از نقاط مختلف کشور به پایگاه‌های امیدیه و اهواز انتقال و نیروهای زخمی به شهرهایی مانند شیراز و مشهد منتقل می‌شد، این اقدامات سریع و به موقع موجب کاهش تلفات نیروها شد.

امیر رمضانی گفت: از سوی دیگر جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش با نفوذ به آسمان عراق، نیروهای پشتیبانی کننده از یگان‌های عراقی که در ایران حضور داشتند را بمباران و از پیشروی آنها جلوگیری می‌کردند.

این خلبان دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در این عملیات بیش از ۱۸۰ سورتی پرواز بمب افکن ها، پروازهای اف ۱۴ و اف ۴ هم دائماً عملیات داشتند و شاید بیش از ۲ هزار ساعت پرواز انجام شد. در کنار این، انتقال مجروحان، نیروها و تجهیزات نیز توسط یگان ترابری انجام شد که در مجموع نشان‌دهنده عظمت و بزرگی عملیات هوایی انجام شده در بیت المقدس است. نیروی هوایی در این عملیات چندین شهید و آزاده نیز داشت.

کد مطلب 4624118

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