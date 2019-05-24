امیر خلبان رضا رمضانی از خلبانان دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس بویژه آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: نیروی هوایی در همه عملیات‌های دوران دفاع مقدس به ویژه در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نقش ویژه‌ای و برجسته ای داشت.

وی ادامه داد: نقش نیروی هوایی در عملیات بیت المقدس یک نقش کلاسیک است. این عملیات با انسجام نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی طراحی و اجرایی شد، نیروی هوایی از چندین روز قبل از آغاز عملیات بیت المقدس کار خود را آغاز کرد ابتدا با عکس برداری هوایی تحرک نیروهای رژیم بعثی را رصد و به اطلاع فرماندهان برای طراحی عملیات قرار داد.

وی ادامه داد: در یکی از پروازهایی که برای شناسایی انجام می‌شد با عبور از بالای اروند پل ارتباطی عراقی‌ها شناسایی و در یک عملیات بمباران توسط مرحوم اسکندری و اکبر زمانی این پل هدف قرار داده شد و پل ارتباطی عراقی‌ها منهدم شد، این پل در حقیقت شاهراه حیات نیروهای ارتش عراق بود و با انهدام آن راه ارتباطی عراقی‌ها قطع و موجب شد در این عملیات تعداد بالایی از نیروهای دشمن به اسارت رزمندگان اسلام درآیند.

امیر رمضانی گفت: بمباران هوایی توسط جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات بیت المقدس همانند سایر عملیات‌ها با قدرت انجام شد و موجب تضعیف روحیه یگان‌های ارتش عراق و البته آسیب فراوان به توانایی‌های آن شد، عملیات بمباران اهداف دشمن در این عملیات توسط جنگنده بمب افکن‌های اف ۴ صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: دفاع هوایی نیز در این عملیات توسط هواپیماهای اف ۱۴ با پروازهای طولانی و چندین ساعته صورت گرفت و از تهاجم جنگنده‌های رژیم بعث عراق به رزمندگان ما که از سنگرها خارج شده و در حال پیشروی بودند جلوگیری می‌شد.

امیر رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پدافندی نیروی هوایی ارتش در عملیات بیت المقدس اشاره کرد و گفت: در بخش پدافند هوایی با تدابیر شهید ستاری، بابایی و دیگر فرماندهان، سکوهای متحرک مختلفی پیش بینی شده بود تا محل استقرار موشک و تجهیزات پدافندی را تغییر داده و از هدف قرار گرفته شدن توسط ارتش عراق جلوگیری شود. به همین دلیل با ایجاد سایت‌های فریب و جابجایی‌های سریع و ایجاد فاصله میان رادار و موشک‌های ضد هوایی توانستند بیش از ۵۰ جنگنده عراقی را منهدم کنند که آمار قابل توجهی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهای بزرگ نیروی هوایی ارتش در عملیات بیت المقدس عملیات انتقال و جابجایی نیروها بود، در این عملیات به وسیله هواپیماهای ترابری و باری ارتش، نیروهای تازه نفس را از نقاط مختلف کشور به پایگاه‌های امیدیه و اهواز انتقال و نیروهای زخمی به شهرهایی مانند شیراز و مشهد منتقل می‌شد، این اقدامات سریع و به موقع موجب کاهش تلفات نیروها شد.

امیر رمضانی گفت: از سوی دیگر جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش با نفوذ به آسمان عراق، نیروهای پشتیبانی کننده از یگان‌های عراقی که در ایران حضور داشتند را بمباران و از پیشروی آنها جلوگیری می‌کردند.

این خلبان دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در این عملیات بیش از ۱۸۰ سورتی پرواز بمب افکن ها، پروازهای اف ۱۴ و اف ۴ هم دائماً عملیات داشتند و شاید بیش از ۲ هزار ساعت پرواز انجام شد. در کنار این، انتقال مجروحان، نیروها و تجهیزات نیز توسط یگان ترابری انجام شد که در مجموع نشان‌دهنده عظمت و بزرگی عملیات هوایی انجام شده در بیت المقدس است. نیروی هوایی در این عملیات چندین شهید و آزاده نیز داشت.