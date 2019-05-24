به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بانوان مرداد ماه در مسابقات جام ملتهای آسیا شرکت خواهد کرد و ملیپوشان ایران با تیمهای سنگاپور و کره جنوبی همگروه هستند.
مهسا صابری ملیپوش والیبال بانوان در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره شرایط و وضعیت اردوهای تیم ملی اظهار کرد: من به همراه برهانی و آشفته، فصل گذشته را در لیگ ترکیه توپ زدهایم و از مرحله سوم اردوهای ملی به جمع ملیپوشان اضافه شدیم. شرایط اردو خوب است. هدفگذاری ما، قرارگیری در جمع چهار تیم برتر آسیا است و تمام تمرکز خود را بر روی این هدف قرار دادهایم.
صابری در پاسخ به این سوال که آیا قرارگیری در جمع چهار تیم برتر آسیا، هدفی شدنی است؟ گفت: بله؛ ما در مرحله نخست با تیمهای سنگاپور و کره جنوبی همگروه هستیم و در صورت صعود از این مرحله، قطعاً جزو هشت تیم آسیا قرار خواهیم گرفت و سپس با سایر رقبا مبارزه خواهیم کرد. دیگر هیچ اسمی برای ما بزرگ نیست؛ حتی کره جنوبی و به نظر من رسیدن به این هدف، امری شدنی است.
لژیونر والیبال بانوان افزود: متأسفانه لیگ ایران شرایط خوبی ندارد و نمیتواند به تیم ملی کمک کند. ما راه را برای سایر بازیکنان باز کردهایم و بانوان والیبالیست ایران پتانسیل این را دارند تا لژیونر شوند. لژیونر شدن باعث میشود تا بازیکنان به این باور برسند که فرقی با بازیکنان سایر تیمها ندارند و میتوانند در تیمهای خوب دنیا بازی کنند. ملیپوشان ایرانی تنها از نظر تجربه، کمی عقبتر هستند. نیاز تیم ملی ایران این است که تا یک لیگ خوب داشته باشد و ابتدا بازیکنان بتوانند تعداد بازیهای زیادی را پشت سر بگذارند.
وی تأکید کرد: بازیکنان تا تحت فشار و بازیهای سخت قرار نگیرند، نمیتوانند پیشرفت کنند. هر مسابقه، حکم چندین ماه تمرین را دارد. چیزی که بازیکنان ایرانی نیاز دارند، همین تجربیات است.
صابری اظهار کرد: با توجه به اینکه سه تن از بازیکنان ایرانی، لژیونر شده و به این تجربه دست یافتهاند، آنها این حس و حال را به سایر بازیکنان و ملیپوشان تزریق کردهاند و این باعث افزایش انگیزه آنها شده است.
ملیپوش والیبال بانوان درباره این انتقال تجربیات گفت: انتقال تجربیات به سایر بازیکنان، انگیزه بسیار بزرگی است و باعث میشود تا آنها برای لژیونر شدن تلاش کنند؛ این تلاش کردن قطعاً باعث پیشرفت والیبال بانوان خواهد شد و به تیم ملی کمک میکند. امسال ما دیگر از هیچ اسم و کشوری ترس نداریم. از سال گذشته ما روی کار ذهنی خود تمرکز کردهایم. شاید قبلاً با اسم تیمها بازی میکردیم اما دیگر برای ما این اهمیتی ندارد و به زمین میرویم که تمام تیمها را شکست دهیم.
وی در پایان درباره تغییر لباس تیم ملی خاطرنشان کرد: لباس فعلی بسیار راحت است و آزادی حرکت بیشتری در این لباس داریم.
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