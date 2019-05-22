ترسیم برنامه عملیاتی مقابله با بیسوادی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی در شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی، اظهار کرد: در برنامه عملیاتی با برش شهرستانی باید سنین مختلف و گروههای هدف شناسایی شود تا در یک زمان بندی مشخص و با هدف گذاری خاص امور انجام شود.
حیاتی افزود: موافق برگزاری همایش یا سمینار نیستم بلکه باید عملیاتی کار کرد تا بتوانیم رتبههای باسوادی را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: نیازمند اطلاع رسانی در حوزه سوادآموزی هستیم که صداوسیما رسالت بزرگی را بر دوش دارد که البته از فرمانداران تا دهیاران همگی باید نقش پررنگ را در این حوزه ایفا کنند تا به موفقیت دست یابیم.
معاون استاندار خراسان شمالی با اشاره به تقدیر از دستگاههای برتر در زمینه سوادآموزی گفت: در این تقدیرها باید میزان ارتقای شهرستانها در سوادآموزی مد نظر باشد.
حیاتی بیان کرد: اگر منابع مالی که به سوادآموزی استان اختصاص یافته، کفاف نمیدهد باید از ظرفیتهای مالی استان در این زمینه استفاده کنیم.
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