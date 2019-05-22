ترسیم برنامه عملیاتی مقابله با بیسوادی ضروری است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: برنامه عملیاتی برای مقابله با بیسوادی در استان ترسیم و آموزش و پرورش برش شهرستانی این برنامه را ببیند.