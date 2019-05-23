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۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۴

در مسابقات والیبال جام رمضان جوانان قم؛

تیم‌های «کریمه» و «موج نوین» به نیمه نهایی صعود کردند

تیم‌های «کریمه» و «موج نوین» به نیمه نهایی صعود کردند

قم - تیم‌های کریمه و موج نوین در مسابقات والیبال جام رمضان جوانان قم به نیمه نهایی صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله حذفی مسابقات والیبال جام رمضان قم بامداد پنج شنبه با برگزاری ۲ مسابقه آغاز شد و تیم‌های والیبال کریمه و موج نوین با شکست دادن حریفان خود به نیمه نهایی صعود کردند.

در این مسابقات که در سالن دانشگاه شهاب دانش برگزار می‌شود تیم کریمه در دیدار برابر مهر الف ۲ بر صفر پیروز شد. محمد عزتی از تیم کریمه و محمد باقر ملایی از تیم مهر الف به عنوان ارزشمندترین بازیکنان میدان معرفی شدند.

همچنین تیم والیبال موج نوین در مسابقه برابر جعفریه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. محمد امین شریف بازیکن تیم موج نوین و امیر حسین شعبانی بازیکن تیم جعفریه بازیکنان منتخب کمیته فنی این مسابقات در این دیدار بودند.

با برگزاری ۲ مسابقه دیگر از مرحله پلی آف، پازل مرحله نیمه نهایی والیبال جام رمضان قم تکمیل می‌شود. همچنین مسابقات رده سنی نوجوانان جام رمضان نیز در سالن شهید رضائیان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4624369

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