به گزارش خبرنگار مهر، مرحله حذفی مسابقات والیبال جام رمضان قم بامداد پنج شنبه با برگزاری ۲ مسابقه آغاز شد و تیم‌های والیبال کریمه و موج نوین با شکست دادن حریفان خود به نیمه نهایی صعود کردند.

در این مسابقات که در سالن دانشگاه شهاب دانش برگزار می‌شود تیم کریمه در دیدار برابر مهر الف ۲ بر صفر پیروز شد. محمد عزتی از تیم کریمه و محمد باقر ملایی از تیم مهر الف به عنوان ارزشمندترین بازیکنان میدان معرفی شدند.

همچنین تیم والیبال موج نوین در مسابقه برابر جعفریه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. محمد امین شریف بازیکن تیم موج نوین و امیر حسین شعبانی بازیکن تیم جعفریه بازیکنان منتخب کمیته فنی این مسابقات در این دیدار بودند.

با برگزاری ۲ مسابقه دیگر از مرحله پلی آف، پازل مرحله نیمه نهایی والیبال جام رمضان قم تکمیل می‌شود. همچنین مسابقات رده سنی نوجوانان جام رمضان نیز در سالن شهید رضائیان برگزار می‌شود.