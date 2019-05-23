امروز نظام ما به الگوی مقاومت در دنیا تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پنج شنبه ظهر در مراسم گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، که در مجتمع فرهنگی آیه‌های مشهد برگزار شد اظهار کرد: درس‌های آزادسازی خرمشهر بسیار زیاد است، اولین درسی که برای همه و به ویژه کارگزاران نظام دارد این است که در دوران دفاع مقدس با صداقت برخوردمی کردیم و حتی در عملیات‌هایی که ناکام می‌شدیم چون نظام یک نظام مردمی بود آن را می‌گفتیم اما امروز از این شفافیت برخوردار نیستیم.

وی افزود: تسلیم بودن اراده‌ها یکی دیگر از درس‌های دوران دفاع مقدس بود و دشمن در واقع در برابر اراده رزمنده‌های ما تسلیم شد. چرا که در آن عملیات فرمانده‌های ما به ۱۰ نفر هم نمیر سیدند. فرمانده‌هایی از جمله شهید صیاد شیرازی، شهیداحمد متوسلیان و شهید خرازی.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در تاریخ معاصر ایران هر جا به خاک ایران حمله شد تیکه ای از آن جدا شد و در تنها دوره‌ای که هشت سال مدام کشور بر پایه ایمان و جوانان خودش پایمردی کرد و یک وجب از ایران جدا نشد دوران دفاع مقدس بود و امروز ما به یک الگوی مقاومت در دنیا تبدیل شده ایم.

وی گفت: مردمی بودن یکی دیگر از ویژگی‌های دوران دفاع مقدس است و امروز هم اگر مردم را وارد میدان کنیم بسیار موفق تر خواهیم بود.

رزم حسینی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس جناح بندی نبود و برای دفاع کشور و انقلاب در بین مردم همبستگی وجود داشت امروز هم ما اگر می‌خواهیم راه شهیدان را ادامه بدهیم باید تابع مقام معظم رهبری باشیم و همبستگی ملی خود را حفظ کنیم.

وی گفت: در تلاش هستیم با همکاری همه ارکان حکومت در خراسان رضوی در جهت اعتلای فرهنگی و اقتصادی استان تلاش کرده و نرخ بیکاری را کاهش بدهیم، بر این اساس قدرت اقتصادی را افزایش داده و اقتصاد را مردمی کنیم.