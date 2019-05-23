به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی دربار تمهیدات سازمان آتشنشانی در شبهای قدر گفت: در شبهای قدر بسیاری از هموطنان در سراسر کشور با مراجعه به اماکن مذهبی و تجمعی تا ساعات میانی بامداد به راز و نیاز خواهند پرداخت. در همین راستا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران همچون سنوات گذشته تمام تلاش و توان خود را در راستای تأمین ایمنی هموطنان به کار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی در هر سه شب قدر در حال آمادهباش کامل است، تصریح کرد: تمام ایستگاهها با استفاده از ۵٣ دستگاه خودروی سنگین، ١٩ دستگاه خودروی سبک، ٢۶ دستگاه موتورسیکلت و یک گروه پیاده در ٩٩ نقطه مستقر خواهد شد. همچنین در این استقرارها ٢۵١ نفر آتش نشان از ساعتی قبل از آغاز مراسم در اماکن تجمعی، مساجد، شبستانها و… تا پایان مراسم و عادی شدن تردد در سطح شهر حضور خواهند داشت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با بیان اینکه مدیران ارشد سازمان ضمن گشتزنی وضعیت ایمنی نقاط استقراری را نیز کنترل خواهند کرد، گفت: از هیأت امنای اماکن تجمعی درخواست میکنیم که بر ایمنی این مراکز نظارت دقیق داشته باشند، خاموش کنندههای آتش خود را شارژ کنند و در دسترس قرار دهند و در صورت وقوع هرگونه حادثه مراتب آن را به سامانه ١٢۵ سازمان آتشنشانی اطلاعرسانی کنند.
نظر شما