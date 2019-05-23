مدیر بومی اولویت اول برای باشگاه صنعت مس در کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی مس برگزار شد و در این نشست که به دعوت پورابراهیمی در دفترش انجام شد، پیشکسوتان و ورزشکاران و جمعی از روسای هیئت های ورزش استان کرمان حضور پیدا کردند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این نشست دغدغه های خود را از اقدامات نامناسبی که در حوزه ورزش از ناحیه شرکت ملی مس انجام شده بود را مطرح کرد و اصلاح برخی امور را خواستار شد.

وی افزود: ورود به لیگ برتر و حضور در جام باشگاه های آسیا در زمان مدیریت سعد محمدی نشان از اهتمام وی به امر ورزش استان و حوزه ورزش حرفه ای دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاسیس ورزشگاه های کرمان، رفسنجان و شهربابک را نمونه ای از اقدامات سعدمحمدی در اهتمام به امر ورزش برشمرد.

پورابراهیمی در این جلسه مطرح کرد: این نگاه مثبت به ورزش باید مجدداً احیا شود، مطالبه جوانان کرمانی حضور تیم فوتبال صنعت مس کرمان در لیگ برتر و تکرار این حضور در جام باشگاه های آسیا است.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه باشگاه رسالت اجتماعی به غیر از فوتبال هم دارد، درخواست داریم که مجموعه باشگاه صنعت مس بخشی از منابع را برای رشته فوتبال و بخشی هم برای سایر رشته ها در نظر بگیرد که این رشته ها براساس میزان مدال آوری، تعداد ورزشکاران و قهرمانی آنها است.

پورابراهیمی بیان کرد: افتخار کرمان ورزش جانبازان و معلولان است که شاکله تیم ملی را تشکیل می دهند و باید حمایت شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی مطالبه بعدی خود را تکمیل و بهره برداری مجموعه های ورزشی نیمه ساخته و رها شده از زمان سعد محمدی را طی یک سال آینده بیان و تصریح کرد: مدیر بومی برای باشگاه صنعت مس اولویت اول ما در کرمان است.

پورابراهیمی اظهار داشت: برای مدیریت باشگاه پیشنهاد خودمان را ماه ها قبل با مدیران قبلی و مجموعه اعلام کردیم اما مورد بی اعتنایی قرار گرفت که با مشورت پیشکسوتان و روسای هیئت ها، فردی انتخاب شود که همه از او تمام قد حمایت کنند.

در ادامه این نشست اقای صنعتی پیشکسوت ورزشی استان کرمان نیز با تقدیر از زحمات دکتر پورابرهیمی که در پیگیری مطالبات به حق جوانان اهتمام جدی دارد، از ایشان به عنوان نماینده تراز ملی نام برد و بیان کرد: این اقدامات شما در ذهن مردم کرمان ماندگار خواهد شد.

سعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مس هم با تقدیر از زحمات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه ورزش تمام آنچه در قبل به کار گرفتیم را مجدداً انجام خواهیم داد و آنچه را نماینده مردم به عنوان مطالبه ورزشکاران مطرح کرد در دستور کار قرار می گیرد تا آغاز تحولات در ورزش شاهد باشیم.