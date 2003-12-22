نمايندگان منتخب بايد صادقانه پاسخ اعتماد مردم را بدهند

به گزارش خبرگزاري مهر وي پس از پايان جلسه شوراي برنامه ريزي، جوانان اين جمعيت در گفتگويي ضمن بيان مطلب فوق به اهميت مسووليت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در يك نظام مردمسالاري ديني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد مسووليت نمايندگي را فرصتي براي خدمتگزاري به مردم وجلب رضاي خدا بدانند و گره گشاي مشكلات جامعه باشند.

وي گفت: در نظام اسلامي، خانه ملت تجلي گاه عزت اسلامي و مظهر اقتدار ملي است و نمايندگان بايد در جهت تحكيم پايه هاي نظام تلاش كنند.

انوار همچنين با اشاره به ثبت نام نامزدهاي هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: كساني كه براي خدمتگزاري در سنگر مجلس ثبت نام كرده اند. پس از تاييد صلاحيتشان و اعلام رسمي نامزدي آنها در تبليغات اسلامي، اخلاق اسلامي را رعايت و به بهانه تبليغات انتخاباتي در جامعه تنش ايجاد نكنند و از تخريب رقباي انتخاباتي بپرهيزند.

وي افزود: كساني كه با انگيزه اي ثبت نام كرده اند در صورت راهيابي به مجلس براساس مصالح ملت و رضاي خدا تصميم گيري خواهند كرد.

وي گفت: اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از شجاعت و ديانت لازم برخوردار باشند مرغوب قدرتهاي شيطاني نخواهند شد.

انواري با تاكيد بر وفاداري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سوگند نمايندگي گفت: كساني كه براي انتخابات مجلس هفتم ثبت نام كرده اند. لازم است يك بار متن سوگند نامه نمايندگي مجلس را بخوانند و روي آن تامل كنند و در صورت راهيابي به مجلس وفادار به سوگند خود باشند.

وي همچنين حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس هفتم رامورد تاكيد قرار داد و گفت: مردم متدين و انقلابي ايران با حضور گسترده خود در انتخابات نامزدهاي اصلح را براي نمايندگي مجلس انتخاب خواهند كرد. سكوت و بي تفاوتي در تعيين سرنوشت شايسته ملت ايران نيست.