به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان یزد که به میزبانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ها و آمارهای هواشناسی، طی ۵۰ سال گذشته میزان بارش‌های زمستانی یزد بی‌سابقه بوده و در زمان بارش رحمت الهی، نیروهای راهداری همه تلاش خود را به کار گرفتند تا به بهترین نحو ممکن به مردم خدمت رسانی کنند.

وی با بیان اینکه زمستان ۹۷ را با کمترین میزان انسداد محورها پشت سر گذاشتیم، عنوان کرد: این در شرایطی بود که در بخشی از استان باید عملیات برف‌روبی و در سمت دیگر، عملیات شن‌روبی انجام می‌شد.

علیخانی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار یزد و معاونان وی و دستگاه‌های خدمات رسان نظیر اورژانس، پلیس راه و هلال احمر بیان کرد: یکی از اولویت‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کاهش تلفات جاده‌ای است و باید بستر مناسبی برای استفاده کنندگان و بهره‌برداران جاده در حوزه حمل و نقل همچنین در حوزه جابجایی بار و مسافر انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد یادآور شد: با تلاش شبانه روزی همکاران ما در ۱۱ ماهه سال ۹۷ رتبه نخست در کاهش تلفات جاده‌ای را در کشور کسب کردیم و با توجه به اینکه چند تصادف منجر به فوت در طول طرح سفرهای نوروزی رخ داد، در مجموع یزد به رتبه دوم در زمینه کاهش تلفات جاده‌ای در سطح کشور دست یافت.

علیخانی با بیان اینکه در نوروز امسال، میزان سفرهای نوروزی افزایش ۱۷ درصد داشته است، افزود: با این وجود میزان تلفات جاده‌ای استان یزد در این ایام ۵۰ درصد نسبت به نوروز ۹۷ کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی یزد به گونه‌ای است که چهارراه مواصلاتی کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: یزد هم به لحاظ ترانزیت بار از ترافیک بالایی برخوردار است و هم به لحاظ بهره‌مندی از معادن بزرگ، از نظر تناژ بار در جایگاه خوبی قرار گرفته و رتبه هفتم کشور را داراست.

علیخانی با بیان اینکه ۶ درصد از کل بار کشور از مبدأ یزد به مناطق مختلف کشور ارسال می‌شود، به تشریح آمار حمل و نقل و ترانزیت کالاهایی نظیر فولاد، کاشی و سرامیک و … پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارش‌های خوب بهاره که متأسفانه در برخی نقاط کشور منجر به وقوع سیل شد، اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد از حداکثر توان خود در زمینه نیرو و ماشین آلات استفاده کرد و تلاش خود را برای یاری رسانی به استان‌های سیل‌زده به کار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد یادآور شد: ۳۵ دستگاه ماشین آلات به استان لرستان و ۲۴ دستگاه نیز به استان گلستان ارسال شد در زمینه راهسازی و باز کردن راه‌ها به یاری این استان‌ها بپردازند.

وی، خدمات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی دانست و تصریح کرد: همکاران ما به نوعی ایثار انجام می‌دهند و با میزان دریافتی که در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌ها، ناچیز است، بخش عمده‌ای از خدمات را بر عهده دارند.

به گزارش مهر، در این مراسم از خبرنگاران فعال در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و روابط عمومی‌های ادارات شهرستانی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تقدیر شد.

همچنین از سوی انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد، از علی صالحی مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد و پیشکوهی‌پور مدیر روابط عمومی گروه پیشگامان به خاطر حمایت از برنامه‌های این انجمن با اهدای تندیسی تقدیر شد.