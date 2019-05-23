علیرضا هاشم زاده که در رتبه هفتم قهرمان قهرمانان ورزش استان در سال ۹۷ قرار گرفت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انتخاب برترین ورزشکاران استان گلستان که با رای کارشناسان و مردم باعث شد تا انگیزه ورزشکاران برای عملکرد بهتر دو چندان شود.

وی افزود: برگزاری چنین برنامه‌ای اتفاق بسیار خوبی است و برای نخستین بار در یکی از استان‌های کشور انجام شده و امیدواریم در سال‌های پیش رو هم ادامه داشته باشد.

هاشم زاده تصریح کرد: یکی دیگر از نکات مثبت این برنامه شناساندن ورزشکاران برتر استان به یکدیگر و به مردم است تا هم استانی‌های ما قهرمانان خود را بشناسند.

وی ادامه داد: انتخاب ورزشکاران از رشته‌های متفاوت و در رده‌های سنی مختلف به عنوان کاندیداهای انتخاب قهرمان قهرمانان نشان از توجه به تمام ورزشکاران استان بود.