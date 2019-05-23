رسیدن به موفقیت و پیشرفت نیازمند داشتن روحیه بسیجی و جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی عصر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالروز حماسه سوم خرداد (آزاد سازی خرمشهر قهرمان) که با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در منزل شهید عباس بابایی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری مراسم سوم خرداد در لیالی قدر و در منزل شهید بابایی کار ارزشمندی است تا یاد شهدا را نیز زنده نگهداریم.

وی افزود: خلق حماسه سوم خرداد عوامل مختلفی داشت که ایمان و اعتقادات عمیق قلبی رزمندگان، انسجام و اتحاد تمام مردم و رهبری‌های امام راحل و روحیه جهادی و انقلابی از آن جمله است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز برای حل مشکلات، باید با اتحاد و انسجام و همدلی از سوی مردم و با تفکر و اندیشه بسیجی در راستای رهنمودهای رهبری گام برداریم.

محمدی تصریح کرد: امروز شاهد جنگ اقتصادی از سوی دشمنان هستیم و برای رویارویی با بدخواهان و پیروزی بر آنها باید توان اقتصادی خود را با کار بیشتر بالا ببریم.

وی با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور شرایط خوبی ندارد بیان کرد: در حالی که در بسیاری از عرصه‌های علمی، فنآوری و نان و هسته‌ای و پزشکی در ردیف چند کشور برتر جهان هستیم اما متأسفانه در حوزه اقتصادی ضعیف عمل کرده‌ایم که این نقیصه باید جبران شود.

محمدی یادآورشد: با روحیه بسیجی و جهادی توانسته‌ایم گام‌های بلندی در عرصه‌های سازندگی و علمی برداریم و هرجا که از این روحیه فاصله گپرفته ایم عقب مانده‌ایم.

