فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایران نهادینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه پنج شنبه در اختتامیه پنجمین دوره جشن رمضان در محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان با بیان اینکه قرآن چراغ هدایت و انسان ساز است، لزوم توسعه مفاهیم قرآنی را در جامعه مورد تاکید قرار داد و افزود: توسعه مفاهیم قرآنی ضامن تداوم عزت و سربلندی و توسعه فرهنگ جهاد و مقاومت در جامعه است.

وی با بیان اینکه باید فرهنگ قرآنی را برای ارتقای شهامت، عزت و سربلندی در جامعه ترویج داد، ادامه داد: فرهنگ جهاد و مقاومت از قرآن برآمده و باید فرهنگ قرآنی را برای ارتقای شهامت، عزت و سربلندی در جامعه ترویج داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایران نهادینه شده و این واقعیت طی هشت سال دفاع مقدس خود را به عینه نشان داده است.

خاتمی لزوم بسط و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ایران مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه ملت ایران طی هشت سال دفاع مقدس ایثار و شهادت را به شکل زیبا تفسیر کردن و به جهانیان نشان دادند که ملت بزرگ ایران هرگز در برابر دشمن کوتاه نمی‌آید، گفت: در ۸ سال دفاع مقدس جوانان این مرز و بوم با فرهنگ قرآنی ایستادند و خداوند مزد ایستادگی آن‌ها را داد.

وی با اشاره به اینکه قرآن معجزه جاویدان پیامبر (ص) است، گفت: هیچ کتابی نمی‌تواند به اندازه قرآن، روح شجاعت، اعتمادبه‌نفس، دیانت، استقلال، عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی را به جامعه تزریق کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه دینای استکبار به سرکردگی آمریکا طی ۴۰ سال گذشته همواره بر علیه ملت بزرگ ایران توطئه کرده است، افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم شکست و اضمحلال آمریکا است که طی ۴۰ سال گذشته باوجود همه توطئه‌ها و دشمنی‌ها نتوانسته به اهداف شوم خود برسد.

خاتمی هجمه همه‌جانبه آمریکا را برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و با بیان اینکه آمریکا طی ۴۰ سال هر چه در توان داشت برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت، ادامه داد: تهدیدات حال حاضر آمریکا نشان از شکست توطئه‌های آمریکا در طی ۴۰ سال گذشته در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی با یادآوری حماسه ملت بزرگ ایران طی هشت سال دفاع مقدس، افزود: در زمان جنگ رزمندگان ما با دستان خالی و بدون تسلیحات پیشرفته در مقابل دنیا ایستادند.